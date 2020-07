Ansarullah, Iran Pada Poros Yang Sama Melawan AS Dan Rezim Israel

IslamTimes- "Respons pembalasan Ansarullah terhadap pelecehan jet tempur Amerika untuk pesawat sipil Iran akan ditentukan pada waktu yang tepat, tetapi tanggapan Ansarullah tidak akan menggantikan Iran," katanya kepada jaringan Radio Sputnik.

Mohamed al-Bukhaiti, anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman, mengatakan Ansarullah dan Iran berada pada poros tunggal dalam perang tanpa batas melawan Amerika Serikat dan rezim Israel di wilayah tersebut.Pernyataan al-Bukhaiti, yang merupakan pejabat senior gerakan Yaman Houthi Ansarullah, muncul sebagai reaksi atas pelecehan AS terhadap pesawat Mahan Iran di Suriah baru-baru ini."Respons pembalasan Ansarullah terhadap pelecehan jet tempur Amerika untuk pesawat sipil Iran akan ditentukan pada waktu yang tepat, tetapi tanggapan Ansarullah tidak akan menggantikan Iran," katanya kepada jaringan Radio Sputnik.Dia menambahkan bahwa "Perlawanan adalah poros tunggal terhadap hegemoni Amerika.""Ansarullah dan Iran berada pada poros tunggal dalam perang tak terbatas melawan Amerika Serikat dan rezim Israel di kawasan itu," kata Raialyoum mengutipnya.Dua pesawat tempur AS membahayakan jiwa puluhan warga sipil Iran dan Lebanon setelah melakukan manuver berbahaya di dekat Penerbangan 1152 Mahan Air yang berbatasan dengan Beirut di udara Suriah Kamis malam lalu.Pilot pesawat dilaporkan mengurangi ketinggian penerbangan untuk menghindari bertabrakan dengan pesawat tempur yang menyebabkan beberapa cedera di antara penumpang.Iran segera bereaksi terhadap insiden itu, mengatakan akan memberikan respons tegas pada waktu yang tepat."Republik Islam Iran tidak akan membiarkan tindakan bermusuhan terhadap bangsa Iran tanpa jawaban dan akan memberikan tanggapan tegas dan tepat terhadap tindakan tidak bijaksana ketika waktunya datang," kata Seyyed Abbas Mousavi pada hari Jumat, beberapa jam setelah dua pesawat tempur AS melakukan manuver berbahaya di dekat Penerbangan Mahan Air 1152.Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif juga mengutuk 'pelanggaran hukum' Amerika Serikat yang 'membahayakan' nyawa warga sipil di atas pesawat Iran.(IT/TGM)