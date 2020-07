Laporan: Pangkalan Irak yang Diduduki AS Terkena Tiga Roket

US soldiers walk around at the Taji base complex.jpg

IslamTimes - Pangkalan militer Taji Irak, yang diduduki oleh pasukan Amerika, telah diserang oleh setidaknya tiga roket Katyusha, kata militer Irak.

Belum ada korban yang dilaporkan, tetapi ada kerusakan materi, pernyataan Senin (27/7) oleh militer Irak mengatakan.Koalisi pimpinan-AS juga telah mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa tiga roket Katyusha telah menghantam pangkalan Irak.Pernyataan itu mengatakan serangan itu merusak helikopter militer Irak, tetapi tidak ada korban koalisi.Pernyataan koalisi mengatakan roket jatuh di daerah di mana pasukan militer Irak berada di pangkalan itu.Camp Speicher terkena ledakan kembarAkademi Udara Tikrit di provinsi Saladin, Irak, yang dulu dikenal sebagai Camp Speicher ketika diduduki oleh pasukan AS, juga dilanda dua ledakan pada Senin (27/7) malam.Menurut sebuah pernyataan oleh tentara Irak, api yang diciptakan oleh ledakan kembar telah terkendali, dan tidak ada korban jiwa.Lusinan serangan roket dan mortir menghantam pangkalan-pangkalan yang ditempati pasukan koalisi dan mendarat di dekat kedutaan AS di Baghdad dalam beberapa bulan terakhir.Dalam kasus terbaru, konvoi militer AS yang membawa pasokan logistik diserang di Irak di jalan antara Samawah dan Diwaniyah, selatan ibukota Irak, Baghdad.Setidaknya tiga kendaraan konvoi dilaporkan hancur atau rusak dalam serangan yang terjadi pada 11 Juli 2020. Video dan gambar yang dirilis dari insiden tersebut menunjukkan bahwa kendaraan terbakar setelah serangan itu.[IT/r]