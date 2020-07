Badan-badan Internasional Harus Mengejar Kasus Pelecehan AS Terhadap Pesawat Iran

IslamTimes- Pada hari Kamis, dua pesawat tempur F-15 AS melakukan manuver berbahaya di dekat Penerbangan 1152 Mahan Air yang lepas landas dari Teheran dan menuju ke Beirut.

Badan Kehakiman Iran telah mengecam pelecehan "tidak manusiawi" AS terhadap penerbangan Mahan Air di Beirut menuju wilayah udara Suriah, menyerukan Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti langkah "jahat" melalui saluran hukum dan diplomatik."Tindakan agresi ilegal dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh jet tempur Amerika terhadap pesawat penumpang Mahan Air adalah satu lagi manifestasi dari sifat binatang teroris Amerika," kata juru bicara Peradilan Gholam-Hossein Esmaeili pada jumpa pers pada hari Selasa."Kehakiman menyerukan Kementerian Luar Negeri negara kita dan badan-badan internasional untuk mengejar kasus ini secara diplomatik dan hukum sebagai tindakan pencegahan," tambahnya.Pada hari Kamis, dua pesawat tempur F-15 AS melakukan manuver berbahaya di dekat Penerbangan 1152 Mahan Air yang lepas landas dari Teheran dan menuju ke Beirut.Insiden itu terjadi di atas wilayah al-Tanf Suriah, di mana AS mempertahankan kehadiran militernya yang ilegal.Pilot pesawat terpaksa menurunkan ketinggian untuk menghindari tabrakan dengan jet Amerika.Dengan menurunkan ketinggian menyebabkan cedera beberapa penumpang dan membuat mereka panik. Namun, penerbangan itu mendarat dengan selamat di ibukota Lebanon dan mereka yang terluka dibawa ke rumah sakit.Esmaeili mengecam insiden itu sebagai pelanggaran yang jelas terhadap peraturan penerbangan dan pelanggaran hak asasi manusia, dengan mengatakan hal itu telah menyebabkan kerusakan fisik dan mental bagi para penumpang dan awak pesawat.Dia juga menekankan bahwa Republik Islam telah melakukan kontak dengan Suriah dan Libanon mengenai kasus ini.(IT/TGM)