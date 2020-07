Iran Mendesak Negara-Negara Kawasan Untuk Tidak Tertipu Oleh AS

IslamTimes- Baharvand mengatakan bahwa tujuan utama Amerika adalah untuk menghancurkan JCPOA dan menciptakan kerusuhan baru di wilayah tersebut, menambahkan, "Hasil dari perilaku irasional Amerika Serikat ini adalah semua negara di kawasan itu akan menjadi pecundang."

Seorang pejabat dengan Kementerian Luar Negeri Iran menunjuk pada kunjungan Brian Hook ke negara-negara kawasan dan upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, mendesak masyarakat internasional untuk tidak tertipu oleh AS.Berbicara kepada negara-negara di kawasan dan dunia tentang kunjungan Brian Hook baru-baru ini ke negara-negara kawasan sejalan dengan perpanjangan embargo senjata Iran, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Internasional dan Hukum Mohsen Baharvand mengatakan, "Pesan kami kepada negara-negara di kawasan dan dunia adalah jangan tertipu oleh kebohongan Amerika Serikat. "Menyatakan bahwa Amerika Serikat telah sengaja melakukan propagasi dan berperilaku dalam beberapa bulan terakhir dengan cara mengubah pendapat negara lain tentang Iran, ia menambahkan, "Amerika sangat menyadari bahwa Iran adalah pemain yang rasional dan tidak pernah menjadi ancaman keamanan bagi Amerika. negara di kawasan itu. "Baharvand mengatakan bahwa tujuan utama Amerika adalah untuk menghancurkan JCPOA dan menciptakan kerusuhan baru di wilayah tersebut, menambahkan, "Hasil dari perilaku irasional Amerika Serikat ini adalah semua negara di kawasan itu akan menjadi pecundang."Pernyataannya itu disampaikan ketika perwakilan AS untuk urusan Iran Brian Hook telah mengunjungi beberapa negara regional dalam beberapa hari terakhir sebagai bagian dari upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, dan dijadwalkan untuk melakukan perjalanan ke beberapa negara Eropa juga.Mengulangi tuduhan terhadap Teheran, Hook mengatakan bahwa Washington akan melanjutkan upaya untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran yang akan berakhir pada bulan Oktober. "Gedung Putih memiliki rencana dan mencoba menarik suara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB."Pemerintahan Trump telah memulai upaya untuk memperpanjang embargo senjata ke Iran yang akan berakhir Oktober ini. Washington telah mengumumkan akan menggunakan semua alatnya di Dewan Keamanan PBB untuk mencapai tujuannya. Namun, resolusi seperti itu diyakini akan diveto oleh Rusia dan Cina. Sebagai pendekatan kedua, Washington kemudian akan mencoba untuk berpendapat bahwa ia adalah peserta JCPOA sehingga memicu mekanisme snapback yang akan mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran. Ini sementara Presiden AS Donald Trump menghentikan keikutsertaan negaranya dalam JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi sepihak terhadap Iran.Teheran sangat mengutuk upaya AS, mencatat bahwa AS tidak lagi menjadi peserta JCPOA sejak penarikan ilegal dari kesepakatan dan karenanya, tidak dapat memulai mekanisme.Sementara itu, Teheran, Beijing, dan Moskow menyoroti bahwa embargo senjata harus dicabut sebagaimana yang disebutkan dalam JCPOA.(IT/TGM)