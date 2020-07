Angkatan Laut AS Mengecam Latihan Militer Iran di Selat Hormuz sebagai 'Tidak Bertanggung Jawab dan Sembrono'

Iranian Military Drills in Strategic Strait of Hormuz.jpg

IslamTimes - Pada saat yang sama, Washington telah berulangkali mengabaikan permintaan Tehran agar AS menghentikan pengiriman kapal induknya ke Teluk dan peringatannya bahwa tindakan semacam itu hanya berkontribusi pada meningkatnya ketegangan di kawasan itu, bukan pada keamanan.

Angkatan Laut AS telah mengkritik latihan militer Iran yang terjadi di sepanjang saluran air di Teluk Persia dan Selat Hormuz, menambahkan bahwa mereka sedang memantau mereka dengan cermat.Militer Amerika lebih lanjut menyebut permainan perang sebagai upaya Iran "untuk mengintimidasi dan memaksa", tanpa mengklarifikasi siapa atau untuk tujuan apa."Kami menyadari latihan Iran yang melibatkan serangan pada replika kapal yang mirip dengan kapal induk tak bergerak [...] Kami selalu waspada terhadap jenis perilaku yang tidak bertanggung jawab dan gegabah oleh Iran di sekitar saluran air internasional yang sibuk," Juru bicara Armada Kelima AS Rebecca Rebarich mengatakan dalam sebuah wawancara dengan AFP.Pejabat Armada Kelima AS juga mencatat bahwa meskipun latihan perang dilakukan di dekat saluran air utama regional, termasuk Selat Hormuz, yang bertanggung jawab atas sebagian besar pengiriman minyak global, operasi kapal-kapal komersial belum terganggu. Dia menambahkan bahwa operasi koalisi maritim internasional juga tidak terpengaruh.Meskipun mengkritik latihan Iran, AS jarang memperhatikan peringatan Tehran bahwa operasi maritim Amerika di Teluk mengancam stabilitas kawasan. Sementara AS membenarkan kehadiran militernya di Teluk dengan mengklaim bahwa mereka mempertahankan keamanan perdagangan maritim, Iran berpendapat bahwa negara-negara regional dapat menangani tugas-tugas semacam itu sendiri dan melakukannya dengan lebih baik daripada koalisi yang dipimpin Amerika.Latihan Iran skala besar yang sedang berlangsung, dijuluki "Nabi Agung 14", menunjukkan kekuatan angkatan laut dan udara negara itu, saat mereka berlatih untuk mengambil kapal induk milik "musuh hipotetis". Yang terakhir diwakili oleh replika dari apa yang tampak seperti supercarrier kelas Nimitz AS, meskipun sekitar 30% lebih kecil dan dengan lebih dari selusin replika jet di dek penerbangan.[IT/r]