Laporan: Khawatir Tembakan Rudal dalam Latihan Iran, Pasukan AS Diminta untuk Tinggal di Bunker

US troops during a monthly retreat ceremony at al-Dhafra Air Base, United Arab Emirates.jpg

IslamTimes - Pasukan militer AS yang dikerahkan ke kerajaan Teluk Persia dilaporkan diminta untuk tinggal di bunker ketika Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran menembakkan rudal balistik selama latihan militer di Selat Hormuz yang strategis.

Mengutip "sumber-sumbernya" dan sumber-sumber CNN, seorang reporter untuk BBC menulis dalam sebuah posting di halaman resminya pada hari Selasa (28/7) bahwa pasukan AS yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait dan Qatar telah secara singkat mengenakan "siaga tinggi" karena keprihatinan "atas kegiatan rudal Iran.”Sumber-sumber lain mengidentifikasi fasilitas itu sebagai pangkalan al-Dhafra di UEA dan pangkalan udara al-Udeid di Qatar, mengatakan pasukan Amerika yang dikerahkan di sana telah diminta untuk tinggal di bunker.Pasukan AS di Qatar dan UEA "siaga tinggi Selasa (28/7) pagi dan diminta untuk tinggal di bunker, karena indikator intelijen menunjukkan rudal balistik Iran telah ditembakkan dan mungkin menuju pada mereka, pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN," seorang pengguna Twitter mengatakan mengatakan, menunjukkan bahwa pasukan AS telah salah membaca lintasan rudal Iran.Pemberitahuan waspada yang dilaporkan datang ketika IRGC Iran memulai fase terakhir latihan udara dan laut berskala besar, dengan nama sandi Payambar-e A'zam (Nabi Agung) 14, yang melibatkan Divisi Aerospace dan pasukan elit Angkatan Laut.Manuver-manuver itu diadakan di wilayah umum Provinsi Hormozgan, di sebelah barat Selat Hormuz yang strategis, dan Teluk Persia.Latihan menampilkan rudal, kapal, drone, dan radar, dan dirancang untuk mempraktikkan misi ofensif dan defensif.Hari Selasa (28/7) menyaksikan panggung Korps menyerang replika kapal induk kelas AS Nimitz yang seukuran aslinya, yang dilayarkan angkatan laut Amerika ke Teluk Persia melalui Selat Hormuz.[IT/r]