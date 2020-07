Kehadiran AS Di Asia Barat Merugikan Kawasan

IslamTimes- Pemimpin tertinggi Iran menyerukan persatuan di antara negara-negara Muslim terhadap tindakan kriminal rezim AS dan Israel, menekankan perlunya "membantu Palestina, Yaman dan semua Muslim yang tertindas di dunia.

Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengatakan kehadiran ilegal AS di Asia Barat adalah penyebab utama kehancuran di wilayah tersebut."Kami menganggap kehadiran AS di Asia Barat sebagai kerugian bagi negara-negara kawasan dan penyebab kerusakan dan keterbelakangan negara-negara," kata Ayatollah Khamenei pada hari Rabu, dalam sebuah pesan pada acara ziarah tahunan haji.Pemimpin tertinggi Iran menyerukan persatuan di antara negara-negara Muslim terhadap tindakan kriminal rezim AS dan Israel, menekankan perlunya "membantu Palestina, Yaman dan semua Muslim yang tertindas di dunia.Di tempat lain dalam sambutannya, Ayatollah Khamenei mengutuk tindakan brutal pemerintah AS terhadap rakyatnya, menyuarakan dukungan bagi gerakan rakyat di AS terhadap tindakan rasial polisi dan pemerintah AS.Dia menyatakan sikap tegas Republik Islam tentang perkembangan yang sedang berlangsung di AS dan gerakan anti-rasisme adalah "mendukung rakyat dan mengutuk perilaku brutal pemerintah AS yang rasis."Pemimpin menunjuk ke ritual haji, mengatakan haji tahunan menunjukkan kemegahan Dunia Muslim melawan ketidaksopanan modern.“Haji menjalankan kekuasaan melawan Kekuatan Sombong yang merupakan pusat korupsi, penindasan, dan penjarahan. Haji menunjukkan kemampuan bangsa. Jika penyelenggara haji tunduk dan mencari keridhaan Allah daripada AS, haji dapat memecahkan masalah besar Dunia Muslim, "ungkapnya.Bagian dari pesannya tentang ritual tahun ini yang telah dibatasi karena pandemi coronavirus, "Haji selalu menjadi kesempatan untuk merasakan martabat, kebesaran, dan mekarnya dunia Islam. Tahun ini mengalami kesedihan dan penyesalan dan perasaan perpisahan dan kegagalan. "(IT/TGM)