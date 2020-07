Trump Berjanji Akan 'Menanggapi dengan Tepat' Jika Tuduhan ‘Hadiah’ Rusia Terbukti Benar

Donald Trump, Presiden AS.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump telah berjanji akan merespons dengan tepat jika tuduhan tentang ‘hadiah’ Rusia kepada Taliban ternyata benar. Dia menambahkan bahwa dia akan "sangat marah" jika informasi yang sebelumnya dipublikasikan di media AS terbukti benar.

Tuduhan Moskow diduga membayar hadiah kepada Taliban, sebuah organisasi teroris yang dilarang di Rusia, atas pembunuhan prajurit AS yang ditempatkan di Afghanistan pertama kali muncul di The New York Times pada 2 Juni. Surat kabar itu mengklaim telah memperoleh laporan yang disusun oleh intelijen Amerika yang membuktikan adanya kerja sama antara keduanya.POTUS telah menghadapi gelombang kecaman keras dari lawan-lawannya karena kurangnya reaksi terhadap laporan yang tidak dikonfirmasi di media tentang dugaan hadiah yang konon dibayar Kremlin kepada Taliban untuk pembunuhan pasukan Amerika di Afghanistan. Keberadaan ‘hadiah’ ini sejauh ini telah ditolak oleh Moskow dan presiden AS.[IT/r]