AS Memperluas Tuduhan terhadap Mantan Staf Twitter yang Diduga Memata-matai Pembangkang Saudi

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat dilaporkan telah memperluas dakwaan terhadap dua mantan karyawan Twitter dan individu lain yang dituduh memata-matai para pembangkang Arab Saudi.

Pengumuman itu dibuat setelah laporan bahwa AS menjatuhkan tuduhan terhadap mereka.Tidak jelas mengapa AS pada awalnya mendorong agar kasus terhadap Ahmad Abouammo dan Ali Alzabarah, diberhentikan.Seorang warga negara Saudi bernama Ahmed Almutair juga terlibat sebagai perekrut untuk meyakinkan Abbouammo dan Alzabarah untuk memata-matai pembangkang Saudi.Abouammo dan Alzabarah diduga menggunakan kredensial Twitter untuk mengumpulkan alamat email, nomor telepon, alamat IP, dan data lain dari akun para kritikus Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.Orang-orang itu dituduh pada musim gugur lalu bertindak sebagai agen asing ilegal, dan FBI merilis poster dicari untuk dua dari mereka, yang diyakini tinggal di Arab Saudi.Abouammo, warga negara AS, dilaporkan ditahan setelah ditangkap di Seattle, tempat dia bekerja untuk Microsoft, pada bulan November.Twitter mengatakan pada waktu itu bahwa dia "membatasi akses ke informasi akun sensitif untuk kelompok terbatas karyawan terlatih dan diperiksa," dan bahwa dia memahami "risiko luar biasa yang dihadapi oleh banyak orang yang menggunakan Twitter untuk berbagi perspektif mereka dengan dunia dan untuk menahan mereka dalam bertanggung jawab.Kami memiliki alat untuk melindungi privasi mereka dan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan vital mereka. Kami berkomitmen untuk melindungi mereka yang menggunakan layanan kami untuk mengadvokasi kesetaraan, kebebasan individu, dan hak asasi manusia. "[IT/r]