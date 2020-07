AS Menarik Sekitar 12.000 Tentara dari Jerman, Setengahnya Tinggal di Eropa

Mark Esper - Pentagon Chief.jpg

IslamTimes - AS mengatakan akan menarik sekitar 12.000 tentaranya dari Jerman dan menempatkannya di negara-negara Eropa lainnya untuk melawan Rusia.

Diluncurkan pada hari Rabu (29/7) oleh Menteri Pertahanan AS Mark Esper yang berbicara dari Pentagon, rencana tersebut telah memprovokasi oposisi bipartisan di Kongres dan meluasnya kekecewaan di antara anggota Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) lainnya.Menurut Esper, jumlah pasukan AS di Jerman akan berkurang sekitar 11.900, dari sekitar 36.000 menjadi 24.000, yang bahkan lebih dari 9.500 yang diumumkan bulan lalu.Ini terjadi ketika para kritikus berpendapat bahwa rencana itu akan menelan biaya miliaran dolar bagi AS dan akan melemahkan posisi negara itu di Eropa vis a vis Rusia."Rencana yang digariskan oleh pemerintah hari ini untuk memindahkan ribuan tentara AS dari Jerman adalah kesalahan besar," kata Senator Republik AS Mitt Romney dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (29/7)."Ini adalah tamparan di wajah seorang teman dan sekutu ketika kita seharusnya semakin mendekat dalam komitmen bersama kita untuk mencegah agresi Rusia dan China," tambahnya.Sementara itu, Norbert Roettgen, ketua komite urusan luar negeri parlemen Jerman dan sekutu Kanselir Angela Merkel, memperingatkan pada hari Rabu bahwa rencana Trump "akan melemahkan aliansi (NATO)."[IT/r]