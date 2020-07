Duta Iran untuk PBB: JCPOA Dilampirkan pada Resolusi 2231 DK PBB

Majid Takht-e Ravanchi, the Iranian Ambassador to the United Nations.jpg

IslamTimes - Duta Besar permanen Iran untuk PBB mengatakan dalam pesan Twitter bahwa Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) adalah aneksasi Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB sehingga Amerika Serikat berkewajiban untuk mengimplementasikan keduanya.

Majid Takht Ravanchi menulis, "AS - dengan aksi media - terus mengklaim JCPOA tidak memiliki kedudukan hukum di PBB."Takh Ravanchi menambahkan, "Tetapi JCPOA dilampirkan pada UNSCR 2231, dan AS memiliki kewajiban hukum untuk mengimplementasikan KEDUANYA.""Pasal 2 dari 2231 menyerukan kepada para anggota untuk mendukung implementasi JCPOA: AS mengabaikan tanggung jawabnya," tambahnya.Menghadapi dunia dan sekutu jangka panjang negaranya, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian 2015 yang dinegosiasikan dan ditandatangani oleh anggota tetap DK PBB ditambah Jerman dan dengan suara bulat dikonfirmasi dalam badan keamanan internasional. Perjanjian itu diterima dan dihormati di seluruh dunia.Sekarang Washington mengklaim bahwa perjanjian itu bukan perjanjian internasional dan tidak memiliki hubungan dengan DK PBB.Administrasi Trump mengejar rencana untuk memisahkan JCPOA dari Resolusi 2231 agar dapat mengklaim bahwa Washington masih merupakan bagian dari Resolusi dan dengan demikian memperoleh kekuatan untuk memperpanjang embargo senjata Iran yang akan berakhir pada Oktober.Klaim administrasi Trump telah ditolak oleh China dan Rusia serta sekutu Eropa AS.[IT/r]