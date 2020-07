Pompeo: AS Memperluas Sanksi Terhadap Iran untuk Menargetkan Program-program Rudal Nuklir, Militer, Balistik

US Secretary of State Mike Pompeo.jpg

IslamTimes - Sanksi Amerika Serikat terhadap Tehran diberlakukan kembali setelah Presiden Donald Trump pada 2018 mengumumkan penarikan sepihak dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama 2015, yang juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (30/7) bahwa administrasi Trump akan memperluas sanksi logamnya terhadap Iran untuk mencakup 22 bahan tambahan yang digunakan dalam berbagai program Iran."Hari ini, Departemen Luar Negeri mengidentifikasi 22 bahan khusus yang digunakan sehubungan dengan program nuklir, militer, atau rudal balistik Iran. Mereka yang secara sadar mentransfer bahan-bahan tersebut ke Iran sekarang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Bagian 1245 dari Undang-Undang Kebebasan dan Anti-Proliferasi Iran," kata pernyataan Pompeo.Pompeo juga mencatat bahwa perusahaan konstruksi IRGC dan banyak anak perusahaannya tetap disetujui oleh PBB, mengklaim bahwa "mereka terlibat langsung dalam pembangunan situs pengayaan uranium di Fordow"."Sebagai hasil dari penentuan IRGC ini, setiap transfer bahan tertentu yang diketahui, termasuk grafit atau logam mentah atau setengah jadi, ke atau dari Iran untuk digunakan sehubungan dengan sektor konstruksi Iran tetap dapat dikenakan sanksi", pernyataannya mengatakan.Hari ini, saya memperluas cakupan sanksi logam Iran yang menargetkan program nuklir, militer, dan rudal balistik Iran. Dengan sadar mentransfer salah satu dari 22 logam ini ke Iran sekarang dapat dikenakan sanksi. Tekanan kami akan berlanjut sampai Iran berperilaku seperti negara normal.- Sekretaris Pompeo (@SecPompeo) 30 Juli 2020Pada awal Juli, Tehran mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas dampak sanksi Washington di tengah pandemi coronavirus, menyiratkan bahwa tidak hanya ekonomi yang bergantung pada minyak negara yang menderita itu, tetapi sanksi juga melemahkan upaya Iran untuk mengatasi pandemi COVID-19. Republik Islam telah menjadi salah satu negara yang paling terkena dampak coronavirus di wilayah ini, dengan saat ini lebih dari 290.000 kasus terdaftar.Beberapa negara, termasuk Rusia dan China, dan bahkan beberapa anggota parlemen AS, telah mendesak pemerintahan Trump untuk mencabut sanksi di tengah pandemi. Pompeo mengklaim bahwa sanksi itu tidak mencegah Iran menerima bantuan kemanusiaan.Presiden Iran Hassan Rouhani memperkirakan kerusakan ekonomi yang dilakukan negara tersebut oleh sanksi AS sekitar $ 50 miliar.Sanksi terhadap Iran diberlakukan kembali setelah Trump pada tahun 2018 secara sepihak menarik Amerika Serikat dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015, yang membayangkan Tehran meningkatkan program nuklirnya dengan imbalan bantuan sanksi.Setelah Trump keluar dari kesepakatan itu, Tehran mengumumkan bahwa mereka akan menjauh dari komitmen nuklirnya, mencatat, bagaimanapun, bahwa program nuklir negara itu tetap eksklusif damai.[IT/r]