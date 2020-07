Ayatullah Khamenei: Negosiasi Dengan AS Hanya Akan Menguntungkan Washington

IslamTimes- "Jika musuh berbicara tentang negosiasi, itu berarti 'datang ke meja perundingan dan jangan mengembangkan rudal'. Jika Anda menyerah pada tuntutan mereka ... Anda akan membuat diri Anda tidak berdaya; dan jika Anda tidak, Anda harus menghadapi cerita yang sama: perselisihan, ancaman dan sanksi lagi. Inilah yang dinegosiasikan. "

Pemimpin menunjuk seruan AS untuk negosiasi dengan Iran, dan berkata, "Mereka yang menyerukan pembicaraan dengan Iran berusaha untuk bernegosiasi atas masalah ini. Setiap orang harus memperhatikan; Saya telah mengatakan ini beberapa kali, dan saya harus mengulanginya, karena beberapa gagal memahami atau berpura-pura tidak mengerti. ""Jika musuh berbicara tentang negosiasi, itu berarti 'datang ke meja perundingan dan jangan mengembangkan rudal'. Jika Anda menyerah pada tuntutan mereka ... Anda akan membuat diri Anda tidak berdaya; dan jika Anda tidak, Anda harus menghadapi cerita yang sama: perselisihan, ancaman dan sanksi lagi. Inilah yang dinegosiasikan. "Pemimpin mengatakan alasan penentangannya terhadap negosiasi dengan Amerika adalah bahwa “negosiasi semacam itu tidak ada gunanya; tentu saja mereka mendapat manfaat dari itu [bukan Iran]. "“Lelaki tua yang menjabat di AS itu rupanya mengambil beberapa keuntungan propaganda dari negosiasi dengan Korea Utara. Dia ingin menggunakannya [negosiasi dengan Iran] untuk keuntungan pribadinya dalam pemilihan dan di tempat lain, "kata Pemimpin Iran.Namun, Ayatollah Khamenei menekankan, sistem pemerintahan AS berupaya untuk mencapai tujuan "vital" yang lebih luas di luar apa yang ingin diperoleh presiden dari perundingan dengan Iran.“Mereka mengatakan kamu harus meninggalkan peralatan pertahananmu, kekuatan regional dan kekuatan nasionalmu. Tidak ada orang terhormat yang tertarik untuk mempertahankan kepentingan negara akan menyerah pada tuntutan tersebut. Inilah sebabnya saya menentang negosiasi; selain itu, kami sedang dalam pembicaraan dengan seluruh dunia, kecuali AS dan rezim Zionis palsu, dan tidak ada masalah dengan itu, "tegasnya.(IT/TGM)