Ayatullah Khamanei: AS Lakukan Kampanye Disinformasi Untuk Merusak Moral Rakyat Iran

Pemimpin tertinggi Iran menunjuk pada kampanye disinformasi, yang bekerja bersama dengan sanksi dan termasuk distorsi kebenaran dan kesalahan representasi realitas.Tujuan utama dari kampanye disinformasi ini adalah untuk merusak moral masyarakat, dan untuk menawarkan solusi yang salah untuk masalah-masalah manusia, Ayatollah Khamenei menambahkan.Musuh, kata Pemimpin, menyarankan jika Iran ingin sanksi dicabut, negara itu harus menyerah pada tuntutan AS. "Ini adalah inti dari apa yang mereka katakan.""Beberapa orang dipengaruhi [oleh sindiran-sindiran ini] dan dengan tepat mengulangi apa yang diinginkan musuh, apakah mengenai kelemahan negara atau poin-poin kemajuan yang mereka anggap remeh dan menawarkan solusi yang salah," kata Pemimpin.Namun, kampanye ini akan gagal mempengaruhi mayoritas rakyat Iran, karena mereka telah mengetahui musuh dan seberapa bejatnya AS, Ayatollah Khamenei menambahkan.Pemimpin mengatakan kampanye disinformasi berusaha meyakinkan rakyat Iran bahwa Republik Islam harus tunduk pada tuntutan AS."Jika proses distorsi gagal, maka akan ada sanksi," kata Pemimpin. “Arena adalah arena perang kehendak; ketika proses sanksi dikalahkan dan kehendak bangsa Iran tetap sama, itu akan menang atas kehendak musuh. "Ayatollah Khamenei mengatakan rakyat Iran cerdas dan telah mengambil keuntungan dari sanksi musuh, mendapatkan prestasi melawan kehendak musuh.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sanksi sekunder AS membuat para ilmuwan dan produsen Iran untuk membuat semua pencapaian dari pribumi apa yang negara tidak dapat menyediakan karena larangan Washington.Dia menunjuk pada produksi jet tempur homegrown canggih Kowsar, suku cadang yang diproduksi di dalam negeri, pendirian ribuan perusahaan berbasis pengetahuan, Kilang Bintang Teluk Persia yang dibangun oleh IRGC, dan proyek-proyek energi utama di selatan dan Barat Iran sebagai contoh pencapaian Republik Islam di bawah sanksi."Seandainya mereka menjual pesawat jet kepada kami, kami tidak akan menghasilkan pelatih jet Kowsar di dalam negeri," tegasnya."Mereka [musuh] telah mengakui bahwa Iran berhasil memproduksi begitu banyak produk defensif pada saat sanksi."(IT/TGM)