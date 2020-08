Rusia dan China Mempercepat Proses De-dolarisasi: Sebagian Besar Perdagangan Tidak Lagi Menggunakan Dolar

Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping at the G20 leaders summit in Osaka, Japan.JPG

IslamTimes - Setelah bertahun-tahun berbicara tentang meninggalkan dolar AS, Rusia dan China melakukannya dengan sungguh-sungguh. Pada kuartal pertama 2020, pangsa dolar dalam perdagangan antara kedua negara turun di bawah 50 persen untuk pertama kalinya.

Untuk memberikan indikasi skala penyesuaian, hanya empat tahun lalu greenback (Dolar) menyumbang lebih dari 90 persen dari pembayaran mata uang mereka.Menurut harian Moskow, Izvestia, sahamnya turun menjadi 46 persen, jatuh dari 75 persen pada 2018. 54 persen perdagangan non-dolar terdiri dari yuan Tiongkok (17 persen), euro (30 persen), dan Rusia rubel (7 persen).Pengurangan peran dolar dalam perdagangan internasional terutama dikarenakan perang perdagangan yang sedang berlangsung antara AS dan Cina. Hubungan antara kedua negara semakin memburuk pada tahun 2020, setelah politisi AS menuduh Beijing menyembunyikan data keparahan Covid-19 dan Presiden Donald Trump menyebut penyakit sebagai "Virus China" dan "Flu Kung".Pada bulan Januari, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menjelaskan bahwa Moskow melanjutkan "kebijakannya yang bertujuan untuk menghapuskan dolar secara bertahap" dan berupaya membuat kesepakatan dalam mata uang lokal, jika memungkinkan.Lavrov menyebut penolakan terhadap greenback "respons objektif terhadap ketidakpastian kebijakan ekonomi AS dan penyalahgunaan langsung oleh Washington tentang status dolar sebagai mata uang cadangan dunia."Pergerakan menjauh dari dolar juga dapat dilihat dalam perdagangan Rusia dengan bagian dunia lainnya, seperti Uni Eropa. Sejak 2016, perdagangan antara Moskow dan blok tersebut terutama dengan Euro, dengan pangsa saat ini berada di 46 persen.[IT/r]