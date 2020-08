Pakta Anti-Trump Merilis 'Impotus Americanus' dan 'Molestus Epstein' di Twitter

Trump 'Impotus Americanus', 'Molestus Epstein'

IslamTimes - Proyek Lincoln adalah komite aksi politik yang dibuat oleh para Republikan saat ini dan sebelumnya di tahun 2019 untuk mencegah Presiden AS Donald Trump terpilih kembali pada bulan November dan mengalahkan pendukungnya di Senat.

Sejalan dengan serangkaian perselisihan terhadap Presiden AS Donald Trump, sebuah komite aksi politik, Proyek Lincoln, meluncurkan video seperti program-hewan di mana mereka mencirikan presiden sebagai "Impotus Americanus".Dalam sebuah video berjudul "Nationalist Geographic", Proyek Lincoln menggambarkan Trump sebagai salah satu "pemimpin terberat di dunia hewan", mengejeknya sebagai "warna oranye, kemerahan yang tidak ditemukan di alam"."Meskipun Impotus pernah dianggap sebagai pemangsa alfa, spesimen tua ini sekarang memiliki berat lebih dari 300 pon karena diet makanan cepat saji", menurut narasi video.Trump bukan satu-satunya orang yang diejek dalam video tersebut, karena narator mencatat bahwa "Impotus" sebelumnya akan "mengejar wanita dengan predator lain seperti Molestus Epstein", merujuk pada pedofil yang sekarang sudah meninggal, Jeffrey Epstein, rekan yang dikenal presiden sebelum kematiannya di penjara sambil menunggu persidangan karena pelecehan seksual terhadap anak perempuan.Pada akhir video, Trump dilabeli sebagai "Master of Deception" dan "Most Corrupt of the species", dengan narator mengamati bahwa presiden "dianggap terancam punah November ini karena ketidakmampuan dan kegagalannya sendiri".Namun, yang lain menyatakan bahwa iklan itu "terlalu kejam", menguraikan bahwa ada alasan lain untuk mengejek Trump daripada penampilannya. Beberapa menyiratkan bahwa iklan itu "hambar" dan menuduh Proyek Lincoln memalukan.[IT/r]Video: https://sputniknews.com/viral/202007311080028992-anti-trump-pac-video-with-impotus-americanus-molestus-epstein-fires-up-twitter/