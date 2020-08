Angkatan Bersenjata Yaman Tembak Jatuh US Spy Drone (RQ 20) di Najran

US Spy Drone (RQ 20) down in Najran.png

IslamTimes - Pertahanan Udara Angkatan Darat dan Komite Rakyat Yaman menembak jatuh, pada hari Minggu (2/8), sebuah pesawat mata-mata musuh yang dijalankan oleh agresi AS-Saudi di seberang Jizan.

"Dengan bantuan Tuhan, pertahanan udara dapat menembak jatuh pesawat mata-mata AS, RQ-20, di atas distrik Haradh di lepas Jizan dengan rudal yang tidak diungkapkan," kata juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat.Sari menunjukkan bahwa proses penghancuran didokumentasikan oleh Unit Dokumentasi Media Militer.AeroVironment RQ-20 Puma adalah sistem pesawat nir awak Amerika kecil yang bertenaga baterai yang diproduksi oleh tangan yang diproduksi oleh AeroVironment yang berbasis di California. Misi utama adalah pengawasan dan pengumpulan intelijen menggunakan kamera elektro-optik dan inframerah.Sebelumnya dipilih untuk Komando Operasi Khusus Amerika Serikat pada 2008, pada Maret 2012, Angkatan Darat Amerika Serikat memerintahkan Puma All Environment (AE) dan menetapkannya sebagai RQ-20A.Pada bulan April, Korps Marinir Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat menempatkan pesanan serupa untuk RQ-20A. Setiap sistem militer RQ-20A memiliki tiga kendaraan udara dan dua stasiun darat.Puma AE dapat beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrem termasuk suhu mulai dari −20 hingga 120 ° F (−29 hingga 49 ° C), kecepatan angin hingga 25 knot (29 mph; 46 km / jam), dan satu inci hujan per jam.[IT/r]