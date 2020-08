Suriah Mengecam Perjanjian antara Milisi Qasad dan Perusahaan Minyak AS tentang Minyak Suriah

Syria Foreign Ministry.jpg

IslamTimes - Suriah telah mengutuk dalam bentuk terkuat atas perjanjian yang ditandatangani antara milisi Qasad "SDF" dengan sebuah perusahaan minyak AS untuk mencuri minyak Suriah, menegaskan bahwa Suriah menganggapnya batal demi hukum dan tidak memiliki efek hukum.

Dalam sebuah pernyataan kepada SANA pada hari Minggu (2/8), sumber resmi Kementerian Luar Negeri dan Asing mengatakan bahwa Republik Arab Suriah mengutuk dalam pernyataan terkuat perjanjian yang ditandatangani antara milisi Qasad "SDF" dan perusahaan minyak AS untuk mencuri minyak Suriah di bawah sponsor dan dukungan administrasi AS.Sumber tersebut menegaskan bahwa perjanjian ini dianggap sebagai pencurian terintegrasi dan diperburuk dan hanya dapat digambarkan sebagai kesepakatan antara pencuri yang mencuri dan pencuri yang membeli, dan itu merupakan serangan terhadap kedaulatan Suriah, dan kelanjutan dari permusuhan AS. pendekatan ke Suriah yang diwakili dalam mencuri sumber daya rakyat Suriah dan menghalangi upaya yang dilakukan oleh negara Suriah untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh terorisme yang sebagian besar didukung oleh pemerintah AS sendiri.Sumber itu menambahkan, "Suriah menganggap perjanjian ini batal dan tidak berlaku dan tidak memiliki efek hukum dan memperingatkan lagi bahwa tindakan tercela seperti itu mengekspresikan pendekatan para milisi klien yang telah menerima menjadi boneka murah di tangan pendudukan AS."Sumber itu menegaskan bahwa mereka yang disewa milisi menyadari bahwa pendudukan Amerika yang brutal akan hilang dan akan dikalahkan seperti kelompok-kelompok teroris yang dapat dikalahkan oleh negara Suriah karena Suriah dapat melindungi sumber daya mereka dan menjaga kesatuan dari wilayah dan orang-orang negara mereka.[IT/r]