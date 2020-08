IslamTimes- "Suriah menganggap perjanjian ini batal dan tidak berlaku, dan tidak memiliki efek hukum saat memperingatkan lagi bahwa tindakan tercela seperti itu mengekspresikan pendekatan para milisi klien itu, yang telah menerima menjadi boneka murah di tangan pendudukan AS," kata pernyataan itu.

Suriah mengecam keras perjanjian yang ditandatangani antara kelompok militan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan sebuah perusahaan minyak Amerika yang bertujuan mencuri minyak negara itu, menekankan bahwa Damaskus menganggap kontrak itu batal dan tidak berlaku tanpa efek hukum.Pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Suriah dan Ekspatriat membuat komentar dalam sebuah pernyataan, yang dilakukan oleh kantor berita resmi Suriah SANA, mengatakan pencurian seperti itu dilakukan di bawah sponsor dan dukungan dari Washington."Suriah menganggap perjanjian ini batal dan tidak berlaku, dan tidak memiliki efek hukum saat memperingatkan lagi bahwa tindakan tercela seperti itu mengekspresikan pendekatan para milisi klien itu, yang telah menerima menjadi boneka murah di tangan pendudukan AS," kata pernyataan itu.Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengkonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa perusahaan minyak AS akan mulai bekerja di Suriah timur laut yang dikontrol SDF, dalam kesaksiannya kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat.“Saya berbicara dengan Jenderal Mazloum [Abdi] kemarin, dengan SDF. Rupanya mereka telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan minyak Amerika untuk memodernisasi ladang minyak di timur laut Suriah. Apakah Anda mendukung itu? " Senator Lindsay Graham bertanya kepada Pompeo dalam kesaksiannya, merujuk pada komandan-in-chief dari kelompok militan SDF yang didukung AS."Ya," balas Pompeo. "Kesepakatan itu memakan waktu sedikit lebih lama, Senator, dari yang kita harapkan, dan sekarang kita dalam implementasi."Namun, tidak jelas perusahaan Amerika mana yang terlibat dalam proyek ilegal dan apakah ada perusahaan lain yang diberikan pengecualian terhadap sanksi minyak AS terhadap negara Arab tersebut.(IT/TGM)