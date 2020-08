AS Salurkan Dana Sebesar $ 500 Juta Untuk Sistem Rudal Israel

IslamTimes- Laporan tersebut menegaskan bahwa paket pengeluaran sesuai dengan Memorandum of Understanding (MOU) 2016 antara Amerika Serikat dan rezim Israel senilai $ 38 miliar selama satu dekade.

Dewan Perwakilan Rakyat AS telah mengeluarkan paket bantuan senilai ratusan juta dolar dan ditujukan untuk bantuan kepada rezim Israel untuk mengembangkan sistem rudal darat-ke-udara (SAM).Majelis rendah Kongres AS membuat keputusan pada hari Jumat dan dana sebagian besar akan dialokasikan untuk Iron Dome, David's Sling serta sistem rudal Arrow 3, surat kabar berbahasa Inggris Israel The Jerusalem Post melaporkan pada hari Minggu.RUU alokasi menetapkan bahwa “$ 500.000.000 akan digunakan untuk Program Kerjasama Israel ... untuk pengadaan Iron Dome… sistem untuk melawan ancaman roket jarak pendek ... untuk program Jangka Pendek Pertahanan Rudal Balistik (SRBMD) program ... untuk kegiatan produksi bersama sistem Arrow 3 Upper Tier di Amerika Serikat dan di Israel. "Laporan tersebut menegaskan bahwa paket pengeluaran sesuai dengan Memorandum of Understanding (MOU) 2016 antara Amerika Serikat dan rezim Israel senilai $ 38 miliar selama satu dekade.Bantuan militer AS ke Israel telah melonjak selama beberapa tahun terakhir, bahkan ketika pasukan Israel terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan terhadap Palestina di Jalur Gaza yang terkepung dan melintasi Tepi Barat yang diduduki.Kembali pada bulan April, The Jerusalem Post melaporkan bahwa Pentagon telah memasok 1 juta masker bedah ke rezim Israel untuk didistribusikan di antara tentara, meskipun pada kenyataannya pihaknya sebelumnya telah memperkenalkan langkah yang mengharuskan personel membuat masker mereka sendiri untuk memerangi penyebaran coronavirus.(IT/TGM)