WHO: Mungkin Tidak Akan Pernah Ada Vaksin Untuk COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia telah memperingatkan bahwa, terlepas dari harapan yang kuat untuk vaksin, mungkin tidak akan pernah ada "peluru perak" atau vaksin untuk COVID-19, dan jalan menuju normalitas akan lama.Lebih dari 18,14 juta orang di seluruh dunia dilaporkan telah terinfeksi penyakit ini dan 688.080 telah meninggal, menurut penghitungan Reuters, dengan beberapa negara yang mengira mereka mengalami kebangkitan.Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dan kepala darurat WHO Mike Ryan mendesak semua negara untuk secara ketat menegakkan langkah-langkah kesehatan seperti memakai masker, jarak sosial, mencuci tangan dan pengujian."Pesan kepada orang-orang dan pemerintah jelas: 'Lakukan itu semua'," Tedros mengatakan pada berita singkat dari kantor pusat badan PBB di Jenewa. Ia mengatakan masker wajah harus menjadi simbol solidaritas keliling dunia."Sejumlah vaksin sekarang dalam uji klinis fase tiga dan kami semua berharap memiliki sejumlah vaksin efektif yang dapat membantu mencegah orang dari infeksi. Namun, tidak ada peluru perak (vaksin) saat ini - dan mungkin tidak akan pernah ada," tambahnya. .Ryan mengatakan negara-negara dengan tingkat penularan yang tinggi, termasuk Brasil dan India, perlu bersiap untuk pertempuran besar, dengan mengatakan, "Jalan keluarnya panjang dan membutuhkan komitmen yang berkelanjutan."Para pejabat WHO mengatakan tim investigasi tingkat lanjut belum kembali dari China, tempat virus itu berasal.Sebuah tim ahli Cina dan internasional yang dipimpin WHO yang lebih besar direncanakan di sebelah untuk mempelajari asal-usul virus di kota Wuhan, walaupun waktu dan komposisinya belum jelas.(IT/TGM)