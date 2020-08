Musuh Menggunakan Sanksi, Distorsi Untuk Perang Psikologis Melawan Iran

IslamTimes- Raeisi mencatat pada hari Senin bahwa musuh berusaha untuk membuat efek sanksi terlihat lebih besar dengan menggunakan distorsi dan menekankan masalah internal Republik Islam Iran.

Kepala Kehakiman Iran Seyyed Ebrahim Raeisi mengatakan bahwa musuh menggunakan sanksi dan distorsi dalam perang psikologis mereka melawan Iran.Raeisi mencatat pada hari Senin bahwa musuh berusaha untuk membuat efek sanksi terlihat lebih besar dengan menggunakan distorsi dan menekankan masalah internal Republik Islam Iran.Lebih lanjut Kepala Kehakiman mengatakan bahwa mengandalkan kemampuan domestik adalah salah satu penangkal distorsi yang paling signifikan.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa musuh berusaha untuk menciptakan keputusasaan dengan menjatuhkan sanksi pada Republik Islam Iran.Raeisi juga menghargai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Intelijen dalam menangkap kepala kelompok teroris.Kementerian Intelijen Iran mengumumkan pada hari Sabtu bahwa pasukannya telah membongkar sebuah kelompok teroris yang berbasis di AS bernama "Tondar"."Sudah menjadi jelas bagi orang-orang di dunia bahwa AS dan Eropa adalah pelanggar terbesar hak asasi manusia, dan pemerintah yang paling dibenci di dunia adalah pemerintahan AS yang hegemonik," tambahnya.(IT/TGM)