Global Times: Beijing Siap Membalas Jika Semua Jurnalis China Dipaksa Meninggalkan AS

IslamTimes - China telah bersiap untuk skenario terburuk, di mana semua jurnalis China harus meninggalkan Amerika Serikat di tengah-tengah pertikaian yang sedang berlangsung, dan siap untuk mengambil tindakan pembalasan mengenai wartawan AS yang berbasis di Hong Kong, Hu Xijin, editor-cabang surat kabar resmi negara itu Global Times, mengatakan pada hari Selasa (4/8).

"Dari apa yang saya tahu, mengingat bahwa pihak AS belum memperbarui visa wartawan China, pihak China telah mempersiapkan skenario terburuk bahwa semua wartawan China harus meninggalkan AS. Jika itu masalahnya, pihak China akan membalas , termasuk menargetkan jurnalis AS yang berbasis di HK," Hu menulis di Twitter.Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada bulan Maret bahwa wartawan dari outlet-outlet utama AS seperti The New York Times, The Wall Street Journal, dan The Washington Post harus menyerahkan kredensial pers mereka sebagai tanggapan terhadap keputusan AS untuk mengurangi personil outlet media China di Amerika Serikat.Langkah itu dilakukan setelah Washington menunjuk sejumlah outlet media pemerintah China sebagai misi asing pada Februari. Hal ini menyebabkan keluarnya sekitar 60 wartawan China. Washington juga meminta outlet media negara itu untuk memberi tahu Departemen Luar Negeri tentang personel mereka saat ini dan kepemilikan properti nyata di Amerika Serikat.[IT/r]