Ancaman AS Terhadap Iran Hanya Didengarkan Telinga Tuli

Ancaman AS terhadap Iran hanya didengarkan oleh telinga tuli, Profesor Dennis Etler mengatakan.Etler, seorang analis politik Amerika yang mantan profesor Antropologi di Cabrillo College di Aptos, California, membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Selasa ketika mengomentari ancaman Sekretaris Negara AS Mike Pompeo terhadap Iran.Pompeo, yang dirundung oleh kemitraan strategis jangka panjang antara Iran dan Cina, pada hari Minggu mengancam akan menampar sanksi sepihak yang sama yang telah dikenakan pada Teheran terhadap Beijing jika perjanjian itu diselesaikan.Pompeo mengecam dalam sebuah wawancara dengan Fox News potensi pakta kerja sama Teheran-Beijing dan mengatakan Washington akan menerapkan semua sanksi Iran juga kepada "Partai Komunis Tiongkok dan bisnis mereka dan perusahaan milik negara" jika kesepakatan itu ditandatangani.Dia juga mengklaim bahwa perjanjian perdagangan 25 tahun antara Iran dan Cina akan memicu ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah, sekali lagi menyuarakan tuduhan palsu bahwa Teheran adalah "sponsor teroris," di antara protes lainnya.Profesor Etler berkata bahwa “Pompeo seperti bocah yang sering menangis memanggil karena serigala. Sudah sampai pada titik di mana tidak ada yang akan memperhatikan komen dan ocehannya. AS masih mengira itu adalah raja bukit dan berkuasa, bahwa semua orang di sana dan di bawah kukuknya berteriak dan meringkik. Tetapi dunia dapat melihat dengan jelas bahwa AS tidak lagi dalam posisi untuk mendikte negara lain, saatnya mereka harus melakukan urusan mereka sendiri. ""Setelah mengisolasi diri dari teman dan musuh, bahkan sekutu Amerika yang paling kuat pun mulai memiliki pemikiran kedua tentang mengikuti jejaknya. Baik Australia dan Inggris mulai lindung nilai taruhan mereka tentang sepenuhnya mendukung kebijakan anti-Cina di AS. AS terperosok dalam krisis pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dan prospek pemulihan ekonomi yang cepat dengan cepat surut. Uni Eropa hanya sedikit lebih baik. Cina, di sisi lain, telah melewati badai dan itu adalah satu-satunya ekonomi global yang telah pulih dan menunjukkan pertumbuhan positif, ”ungkapnya.(IT/TGM)