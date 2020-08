Iran Akan Membalas Darah Jenderal Soleimani, Dan Melanjutkan Jalannya

IslamTimes- Dia mengatakan kemartiran sebenarnya adalah kekuatan pendorong di balik agenda perlawanan dan pertahanan Iran dan negara-negara Muslim lainnya.

Kepala komandan Garde Revolusi Islam Iran (IRGC) telah memperbarui janji untuk membalas darah komandan anti-teror Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan melanjutkan perjalanannya sampai pembebasan semua wilayah Muslim dari musuh.Berbicara di sela-sela pameran di Teheran pada hari Selasa, Mayor Jenderal Hossein Salami mengatakan musuh salah percaya bahwa kemartiran orang-orang hebat akan menghentikan Revolusi Islam, tetapi kenyataan sejarah selama empat dekade terakhir menunjukkan sebaliknya.Dia mengatakan kemartiran sebenarnya adalah kekuatan pendorong di balik agenda perlawanan dan pertahanan Iran dan negara-negara Muslim lainnya.Aturannya sama dalam kasus kemartiran Jenderal Soleimani, komandan "hebat" dan "tak terlupakan", yang menjadi bagian dari seluruh dunia Muslim, tambah Salami.Kepala IRGC mengatakan tidak hanya Iran akan membalas dendam atas pembunuhan AS terhadap Jenderal Soleimani, tetapi juga akan "melanjutkan jalan suci Jenderal Soleimani sampai akhir, yang merupakan pembebasan al-Quds, penghapusan musuh-musuh dari Islam dan pengusiran mereka dari tanah Muslim. "Membalas darahnya telah “berubah menjadi ideal. Kami akan mengejar cita-cita kami, ”tegasnya.Militer AS membunuh Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds IRGC, bersama dengan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Irak Hashd al-Sha'abi, dan rekan-rekan mereka dengan menargetkan kendaraan mereka di luar Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari.Tindakan teror itu dilakukan di bawah arahan Presiden AS Donald Trump, sementara Jenderal Soleimani sedang melakukan kunjungan resmi ke negara tetangga Irak.Kepala IRGC menggemakan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, yang mengatakan bulan lalu bahwa Iran tidak akan pernah melupakan kejahatan Washington dan pasti akan melakukan "serangan balasan."(IT/TGM)