Kontrak Minyak AS Melanggar Kedaulatan Nasional Suriah

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan bahwa kontrak minyak AS dengan kelompok Kurdi melanggar kedaulatan nasional Suriah.Mousavi mencatat pada hari Selasa bahwa kontrak minyak AS dengan kelompok Kurdi di Suriah melanggar peraturan internasional dan kedaulatan nasional Suriah dan integritas wilayah."Penandatanganan perjanjian ini oleh AS sebagai pasukan pendudukan ilegal di tanah Suriah tidak memiliki validitas hukum dan merupakan langkah lain yang diambil oleh negara ini untuk menjarah sumber daya alam Suriah," tambahnya.AS baru-baru ini menandatangani perjanjian dengan kelompok milisi Kurdi di Suriah yang tampaknya akan meningkatkan ladang minyak di bagian timur laut negara itu. Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk langkah tersebut dan menyebutnya sebagai penjarahan minyak Suriah di bawah pengawasan dan dukungan pemerintah AS.(IT/TGM)