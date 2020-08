Pasukan AS Ditegur karena Berpesta dan Berhubungan Saat Di Karantina

US Troops Under Quarantine.jpg

IslamTimes - Pimpinan Angkatan Bersenjata AS mengatakan bahwa pasukan yang berbasis di Jepang berpesta dan menggunakan aplikasi kencan untuk berhubungan sementara dikarantina akan menghadapi "tindakan cepat dan tepat," karena tindakan tersebut hampir dijamin untuk menyebarkan coronavirus novel COVID-19.

Berbicara kepada Jaringan Pasukan Amerika dalam wawancara streaming langsung baru-baru ini dari Pangkalan Udara Yokota di Tokyo, Jepang, Kepala Komando Pasukan Jepang Master Sgt. Richard Winegardner Jr. mengeluarkan peringatan keras kepada pasukan militer yang telah menggunakan aplikasi seperti Tinder dan Bumble untuk berhubungan di negara pulau itu sementara mereka seharusnya dikarantina."Kami melihat beberapa orang yang ... seperti, 'Oke, aku di sini tapi aku bisa menyelinap keluar.' Apa yang akan saya tanyakan adalah jika Anda tahu seseorang melakukan ini ... minta mereka untuk berhenti," kata Winegardner, tanpa menyebut nama individu atau lokasi tertentu yang dibatasi, menurut Stars and Stripes.Dia memang mencatat bahwa pasukan telah "berhubungan dengan masyarakat" menggunakan bantuan aplikasi kencan populer.Peringatan itu datang ketika warga sipil dan anggota layanan AS telah diminta untuk menjalani "pembatasan pergerakan" 14 hari setelah tiba di negara pulau itu. Setelah periode dua minggu, individu kemudian diminta untuk mengikuti tes COVID-19, yang harus mengembalikan hasil negatif sebelum mereka dikeluarkan dari karantina.Kebijakan ini diterapkan pada bulan Juli setelah beberapa diagnosa positif COVID-19 dicatat di antara personel AS di Jepang."Mereka tidak seharusnya keluar, tapi itu tidak berarti kamu masuk," Winegardner menambahkan, berbicara tentang individu di luar karantina.Dia mencatat bahwa personel AS yang tidak dibatasi karantina telah membawa penyakit yang sangat menular itu kembali ke fasilitas militer setelah terlihat di tempat dan lokasi yang tidak sah."Wow, kejutan besar ketika kamu membawa barang-barang itu kembali," kata Winegardner. "Anggota layanan muncul di kiri dan kanan untuk pergi ke tempat-tempat yang bukan hak mereka, di daerah-daerah yang bukan hak mereka ... distrik bar."Pemerintah Metropolitan Tokyo melaporkan rekor tertinggi 472 kasus baru dari coronavirus baru pada hari Sabtu (1/8), sehingga total kota menjadi 13.163 COVID-19 kasus. Jumlah itu sejak itu naik menjadi 14.022, dengan 309 kasus baru COVID-19 dilaporkan pada hari Selasa (4/8)."Sepertinya beberapa anggota tim kami mulai kehilangan fokus," Kolonel Thomas Matelski, komandan Angkatan Darat AS Garrison Jepang, mencatat dalam video yang diunggah ke media sosial baru-baru ini.“Baru-baru ini kami telah melihat situasi dengan pemuda dan tentara kami di area pesta terlarang di Tokyo. Beberapa orang berpikir bahwa ada aturan yang telah dilanggar.”[IT/r]