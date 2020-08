China: AS Harus Menghindari Sesuatu yang 'Sangat Membahayakan' Hubungan dengan Kami

China - US flags.jpg

IslamTimes - China, Rabu (5/8), mengatakan kunjungan oleh seorang anggota kabinet AS ke Taiwan membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, dengan hubungan antara kedua kekuatan di posisi terendah dalam sejarah.

Kedutaan besar Washington di Taipei mengatakan sekretaris kesehatan AS Alex Azar akan memimpin delegasi ke pulau otonom itu, yang diklaim Beijing sebagai bagian dari China dan telah berjanji akan merebutnya suatu hari."China dengan tegas menentang pertukaran pejabat antara AS dan Taiwan," Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan pada sebuah pengarahan rutin."Kami mendesak AS untuk mematuhi prinsip satu-China ... untuk menghindari secara serius sesuatu yang membahayakan hubungan China-AS, serta perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan."Amerika Serikat mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke China pada 1979.Dia tetap menjadi pemasok senjata terkemuka ke pulau itu, tetapi secara historis berhati-hati dalam mengadakan kontak resmi dengannya.Kementerian luar negeri Taiwan telah mengkonfirmasi perjalanan itu dan mengatakan Azar akan bertemu Presiden Tsai Ing-wen.Tidak ada pihak yang mengatakan kapan perjalanan akan terjadi dalam pernyataan mereka.[IT/r]