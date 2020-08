Laporan: Pangkalan Militer AS di Suriah Timur Laut Dilanda Serangan Rudal

US troops in an unspecified location in northern Syria.jpg

IslamTimes - Militer AS ilegal di provinsi timur laut Al-Hasakah, Suriah, mendapat serangan rudal, media Suriah melaporkan.

Menurut surat kabar Al-Watan, pangkalan di kota Ash Shaddadi dibom oleh militan yang tidak dikenal.Dalam beberapa bulan terakhir, pangkalan militer AS ilegal di provinsi Al-Hasakah dan Deir ez-Zor telah berulang kali diserang oleh kelompok-kelompok militan yang tidak dikenal. Satu serangan seperti itu menyebabkan dua warga AS hilang.Pasukan AS, bersama-sama dengan Pasukan Demokrat Suriah yang dipimpin Kurdi, menjaga kontrol atas bagian timur laut Suriah. Militer AS terkonsentrasi di sekitar ladang minyak dan gas di Al-Hasakah dan Deir ez-Zor.Pemerintah Suriah melihat kehadiran AS di tanahnya sebagai pelanggaran kedaulatan nasional dan upaya untuk merebut sumber daya alamnya.[IT/r]