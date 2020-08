Bolton: AS Seharusnya Menggulingkan Rezim Iran

John Bolton, The former US president’s national security adviser.jpg

IslamTimes - Ini bukan pertama kalinya mantan pejabat pemerintahan Trump mengkritik mantan bosnya. Dia baru-baru ini merilis sebuah buku tentang kehidupannya sebagai penasihat keamanan nasional, menggambarkan POTUS yang konon tidak kompeten dalam hal kebijakan luar negeri.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton sekali lagi meningkatkan kritiknya terhadap kebijakan luar negeri Donald Trump. Kali ini dia membidik pendekatan presiden ke Iran, yang ditampar dengan sanksi berat pada 2018 dan jenderal puncaknya, Qasem Soleimani yang dia perintahkan untuk dibunuh pada Januari 2020.Dalam sebuah wawancara dengan jaringan Kurdi Rudaw TV, Bolton menyatakan bahwa semua tindakan terhadap Iran ini tidak cukup untuk memaksa negara itu meninggalkan ambisi yang dituduhkan untuk memperoleh senjata nuklir - sebuah aspirasi yang dengan keras dibantah oleh Tehran. Namun, mantan pejabat itu mengatakan bahwa pemerintah Iran tidak memberikan "tanda apapun" bahwa mereka telah memutuskan untuk menghentikan pengembangan program nuklir dan karenanya, menurut pendapat Bolton, itu (Iran) harus digulingkan."Saya pikir mereka percaya kemampuan nuklir akan membantu menjaga mereka tetap berkuasa, yang merupakan alasan utama saya pikir mereka perlu dihapus dari kekuasaan dan mendapatkan pemerintahan yang benar-benar akan meninggalkan usaha pembuatan senjata nuklir", mantan pejabat tersebut kata.Bolton menuduh bahwa Trump tidak ingin mengubah rezim di Iran meskipun, menurut pendapat mantan pejabat itu, "sangat tidak populer" di kalangan rakyat negara itu. Dia berpendapat bahwa alih-alih apa yang telah dilakukan Trump selama ini, AS seharusnya bekerja untuk menjatuhkan para pemimpin negara, ayatollah, dan "memulihkan" demokrasi di Iran."Saya pikir salah satu hal yang harus kita cari di Iran adalah penggulingan rezim. Saya pikir itu harus menjadi kebijakan AS untuk menggulingkan Ayatollah dan mengembalikan pemerintahan kepada rakyat Iran," kata Bolton.Mantan penasihat keamanan nasional ini terkenal sebagai penentang dan lawan yang kuat dari pemerintah Iran saat ini, menganjurkan penggulingannya jauh sebelum dia bergabung dengan pemerintahan Trump. Dia adalah pendukung setia Mujahidin Rakyat Iran, kelompok oposisi yang di masa lalu dicap sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, Kanada, AS, dan Jepang.[IT/r]