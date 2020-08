Menteri Perdagangan: Pemerintah Hong Kong Akan Mempertimbangkan Tanggapan terhadap Sanksi AS

Hong Kong.jpg

IslamTimes - Pemerintah Hong Kong akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah dalam menanggapi sanksi AS terhadap sejumlah pejabat regional, Menteri Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi Hong Kong Edward Yau mengatakan pada hari Sabtu (8/8).

“Saya tidak melihat alasan yang kuat atas campur tangan terang-terangan oleh negara asing dalam urusan dalam negeri Hong Kong, dan menurut saya tindakan ini tidak beradab atau perlu,” kata Yau, seperti dikutip oleh penyiar RTHK, menambahkan bahwa pemerintah Hong Kong akan mempertimbangkan tindakan respon.Menurut menteri, sanksi tersebut memberikan sinyal negatif bagi investor AS ke dalam perekonomian Hong Kong. Dari sudut pandangnya, pembatasan AS akan memperumit hubungan antara Amerika Serikat dan Hong Kong secara signifikan.Pada hari Jumat (7/8), Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada 11 orang sebagai tanggapan atas dugaan upaya untuk "merusak" otonomi Hong Kong.Sanksi tersebut menargetkan Kepala Eksekutif Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong Carrie Lam, Komisaris Kepolisian Hong Kong Chris Tang, Mantan Komisaris Hong Kong Stephen Lo, Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee Ka-chiu, dan Sekretaris Kehakiman Hong Kong Teresa Cheng, antara lain. . Daftar orang yang dijatuhi sanksi tidak termasuk Yau.Hubungan China-AS yang tegang mendapat pukulan tambahan setelah Kongres Rakyat Nasional mengesahkan rancangan undang-undang tentang keamanan nasional di Hong Kong.Undang-undang keamanan baru - yang ditandatangani oleh Presiden China Xi Jinping pada tanggal 30 Juni - yang melarang aktivitas separatis, subversif dan teroris di Hong Kong, telah mendapat tentangan dari beberapa penduduk Hong Kong, serta pejabat Barat, yang mengklaim itu akan merusak otonomi kota yang dijamin selama peralihannya dari Inggris ke China.[IT/r]