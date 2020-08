Mantan Diplomat Inggris: AS Tunjuk Abrams sebagai Utusan Iran untuk Meningkatkan Upaya Perubahan Rezim

Elliott Abrams as Special Representative to Iran.jpg

IslamTimes - Penunjukan kelompok garis keras neokonservatif Elliott Abrams sebagai utusan khusus AS untuk Iran mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Presiden Donald Trump ingin meningkatkan upaya untuk memaksa perubahan rezim di Tehran, kata dua mantan diplomat.

Pada hari Kamis (6/8), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa Perwakilan Khusus untuk Iran Brian Hook memutuskan untuk meninggalkan posisinya, dan Abrams, yang sudah menjadi utusan Amerika untuk Venezuela, akan mengambil alih. Pompeo mengatakan Abrams akan menjadi utusan khusus kedua negara.SPESIALIS PERUBAHAN REGIMEAbrams adalah arsitek utama invasi dan pendudukan AS tahun 2003 di Irak. Dia terkenal karena keterlibatannya dalam skandal Iran-Contra 1987 yang menyebabkan hukumannya pada tahun 1991 atas dua tuduhan menyembunyikan informasi dari Kongres secara tidak sah. Dia kemudian diampuni oleh Presiden George H.W. Bush."Penunjukan seorang pria yang dikenal karena kebenciannya terhadap Iran dan rekam jejak dalam mengupayakan perubahan rezim baik di Amerika Latin atau Timur Tengah hanya dapat dilihat sebagai sinyal bahwa Trump bersikukuh pada konfrontasi sembrono dengan Iran, apakah dia benar-benar bermaksud atau tidak ", kata mantan duta besar Inggris untuk Suriah Peter Ford.Ford ingat bahwa Abrams adalah "jenius pencinta demokrasi" yang sama yang mencoba membatalkan pemilu Palestina 2006 yang dimenangkan Hamas secara adil, sebuah langkah yang berakhir dengan Hamas memegang kendali penuh atas Gaza, tambahnya.Mantan Diplomat PBB Jim Paul mengatakan penunjukan Abrams oleh Trump adalah tanda bahwa fase baru intervensi AS di Iran mungkin akan segera dimulai.Pada pandangan pertama, Paul menjelaskan, mungkin tampak aneh bahwa Abrams akan diberi portofolio Iran ketika dia sudah menjadi utusan untuk Venezuela, tetapi kedua pos tersebut memiliki tujuan yang serupa."Selama beberapa dekade, Abrams telah menjadi tokoh terkemuka di Washington terkait dengan mengorganisir dan mempromosikan intervensi AS. Meskipun dia telah bekerja terutama di Amerika Latin, dia juga telah terlibat di Timur Tengah, terutama dalam mendukung Zionis Israel," kata Paul. "Dia adalah seorang ideolog neokon hawkish yang dapat diharapkan untuk meluncurkan inisiatif perubahan rezim melawan Iran."[IT/r]