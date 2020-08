Mousavi: Tidak Ada Perbedaan Antara Bolton, Hook atau Abrams

Abbas Mousavi, Iranian Foreign Ministry spokesman.jpg

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi bereaksi terhadap perubahan di AS terutama duta dalam urusan Iran dan mengatakan tidak ada perbedaan antara Bolton, Hook atau Abrahams.

Dalam postingan twitternya pada hari Jumat (7/8), dia mengatakan ketika kebijakan AS mengenai Iran tetap sama, tidak akan ada perbedaan untuk John Bolton, Brian Hook atau Elliott Abrams.Masalahnya adalah para pejabat Amerika mencoba hal-hal yang terlalu besar untuk mulut mereka, katanya.Dalam pesan tersebut, dia menulis “Tidak ada perbedaan antara John Bolton, Brian Hook atau Elliott Abrams; ketika menyangkut kebijakan #Iran AS, pejabat Amerika telah menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Hal yang sama berlaku untuk Mike Pompeo, Donald Trump dan penerus mereka. "Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Kamis (6/8) mengumumkan bahwa Hook akan diganti dengan Elliott Abrams yang saat ini menjabat sebagai utusan AS untuk urusan Venezuela.Dia mengatakan begitu masa jabatan Hook berakhir, Abrams akan bertanggung jawab atas urusan Iran juga.Hook yang ditunjuk untuk jabatan itu dua tahun lalu telah gagal mencapai tujuan AS untuk memberikan tekanan akhir kepada Iran.Para pengamat bertanya-tanya apa yang bisa dicapai Abrams sebagai seorang diplomat neo-konservatif yang telah gagal dalam memimpin cou deta rekayasa AS di Venezuela menuju kemenangan dan memainkan peran dalam kegagalan skandal AS lainnya, mengingat fakta bahwa hanya ada satu minggu ke depan. sebelum AS mengajukan proposal untuk memperpanjang embargo senjata Iran ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB), sebuah rencana yang sudah pasti akan gagal.[IT/r]