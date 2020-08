Dunia Tidak Pernah Melupakan Kejahatan AS Di Hiroshima, Nagasaki

IslamTimes- "Namun, pemboman atom terjadi lebih dari sekali," tulisnya, menambahkan, "Pemboman [nuklir] di Hiroshima dan Nagasaki masih tertinggal dalam ingatan rakyat Jepang dan dunia."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan orang-orang di seluruh dunia, bersama dengan Jepang, tidak akan pernah melupakan kejahatan AS di Hiroshima dan Nagasaki.Dalam sebuah tweet pada hari Minggu pada peringatan pemboman nuklir di Hiroshima dan Nagasaki oleh AS, Seyyed Abbas Mousavi mengecam rezim AS, mengatakan bahwa negara yang berada di balik pemboman nuklir di dua kota di Jepang, menewaskan ribuan orang, sekarang mengklaim akan menganjurkan pemberantasan senjata pemusnah massal.Mousavi mengutip kalimat dari penulis dan penyair Amerika, William Faulkner, yang mengatakan, "“Maybe happen is never once.".""Namun, pemboman atom terjadi lebih dari sekali," tulisnya, menambahkan, "Pemboman [nuklir] di Hiroshima dan Nagasaki masih tertinggal dalam ingatan rakyat Jepang dan dunia."Juru bicara tersebut mencatat, "Hal yang menarik adalah bahwa pelakunya dalam kedua kasus tersebut adalah pemerintah, yang bukannya bertanggung jawab, mengklaim sebagai pelopor dalam penghapusan senjata pemusnah massal."(IT/TGM)