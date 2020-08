Trump: Pemotongan Pajak Gaji Mungkin Permanen

US President Donald Trump in the Oval Office.jpg

IslamTimes - Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberikan keringanan pajak gaji kepada orang Amerika yang berpenghasilan kurang dari $ 100.000 per tahun setelah anggota parlemen AS gagal mencapai kesepakatan tentang tagihan bantuan virus corona berikutnya.

Presiden Donald Trump mengatakan bahwa pemotongan permanen untuk pajak gaji masih mungkin, menambahkan bahwa itu tidak akan mempengaruhi jaminan sosial karena penggantian akan dilakukan melalui dana umum.Sebelumnya, presiden AS berjanji akan melakukan pemotongan permanen pada pajak gaji jika terpilih kembali pada November.Trump mengumumkan bahwa dia menandatangani empat tindakan untuk memperpanjang langkah-langkah bantuan COVID-19 untuk orang Amerika pada konferensi pers pada Sabtu malam. Dia mengatakan bahwa pemerintahannya telah bekerja sepanjang waktu untuk menyetujui sebuah paket.Tindakan tersebut memberikan keringanan pajak gaji kepada orang Amerika yang berpenghasilan kurang dari $ 100.000 per tahun, memberikan $ 400 per minggu dalam tunjangan yang diperluas bagi mereka yang menganggur, melindungi orang dari penggusuran dan memberikan bantuan kepada para pinjaman mahasiswa.[IT/r]