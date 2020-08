Asuransi Sentral Iran: Eropa Harus Membayar Kompensasi Untuk Pesawat Ukraina Yang Jatuh 

IslamTimes- Dengan 167 penumpang dan sembilan awak pesawat, penerbangan Ukraine International Airlines PS752 jatuh di luar Bandara Internasional Imam Khomeini Teheran pada 8 Januari, beberapa saat setelah lepas landas.

Presiden Central Insurance of Iran mengatakan sebuah pesawat penumpang Ukraina yang secara tidak sengaja jatuh di dekat Teheran pada awal Januari telah diasuransikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan merekalah yang harus membayar kompensasi."Pesawat ini diasuransikan oleh perusahaan asuransi di Ukraina dan perusahaan reasuransi Eropa, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan [asuransi] Iran," kata Gholamreza Soleimani dalam pertemuan virtual dengan wartawan, Senin."Jika ada kompensasi yang akan dibayarkan dalam hal ini, itu harus dilakukan oleh perusahaan Eropa yang telah mengasuransikan pesawat ini," tambahnya.Dengan 167 penumpang dan sembilan awak pesawat, penerbangan Ukraine International Airlines PS752 jatuh di luar Bandara Internasional Imam Khomeini Teheran pada 8 Januari, beberapa saat setelah lepas landas.Pihak berwenang Iran mengakui bahwa pesawat itu jatuh karena kesalahan manusia pada saat pertahanan udara Iran berada dalam siaga tinggi karena meningkatnya aktivitas udara setelah serangan rudal Iran di pangkalan militer Irak, yang menampung koalisi pimpinan AS. pasukan di negara Arab tersebut.Serangan rudal itu terjadi setelah pasukan teroris Amerika membunuh Letnan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), bersama dengan teman-temannya, di luar Bandara Internasional Baghdad atas perintah langsung dari Presiden AS Donald Trump.Menteri Luar Negeri Kanada Francois-Philippe Champagne mengatakan pada 19 Juli bahwa kotak hitam pesawat Ukraina telah tiba di Prancis untuk dianalisis.Wakil Menteri Luar Negeri Iran Mohsen Baharvand mengatakan sehari sebelumnya bahwa kotak hitam telah dikirim ke Paris untuk dianalisis. "Kotak hitam diangkut ke Paris kemarin oleh pejabat Otoritas Penerbangan Sipil dan hakim," ungkapnya.(IT/TGM)