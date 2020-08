Sumber: Konvoi yang Membawa Peralatan Militer AS Diserang di Perbatasan Irak-Kuwait

Iraqi soldiers standing guard near the city of Qaim at the Iraqi-Syrian border.jpg

IslamTimes - Sebuah ledakan menghantam konvoi yang membawa peralatan untuk pasukan AS di dekat perlintasan perbatasan Irak-Kuwait, kata pasukan keamanan Irak.

Tidak segera jelas apakah ada tentara AS dalam konvoi itu atau apakah ada yang terluka dalam ledakan itu, yang meledak tepat sebelum pukul 21.00 waktu Baghdad (1800 GMT), sumber mengatakan.Kendaraan secara teratur dimuat dengan peralatan militer di persimpangan, tiga sumber Irak mengatakan kepada Reuters.Kargo biasanya dimuat atau dibongkar sebelum masuk atau keluar Irak, sumber menambahkan.Perusahaan asing dikontrak pasukan AS untuk memberikan keamanan di daerah itu, kata sumber Irak."Kami sedang menyelidiki masalah ini," kata juru bicara Kedutaan Besar AS di Kuwait. ”Sebuah kelompok Irak yang kurang dikenal bernama Ashab al-Kahf mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan mempublikasikan video yang menunjukkan ledakan di kejauhan. Dikatakan mampu menghancurkan peralatan militer AS dan sebagian besar penyeberangan.[IT/r]