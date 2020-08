US CENTCOM 'Mencari' Dugaan Ledakan di Perbatasan Irak-Kuwait

Explosion targets convoy carrying U.S. military equipment.jpg

IslamTimes - Pasukan keamanan Irak yang tidak disebutkan namanya melaporkan ledakan pada Senin malam di persimpangan Jraischan di perbatasan Irak-Kuwait, menurut Reuters. Namun Komando Operasi Gabungan Irak membantah insiden itu terjadi.

Menurut pasukan keamanan Irak yang tidak disebutkan namanya dalam laporan Reuters, ledakan itu disebabkan oleh bahan peledak yang diselundupkan di dekat konvoi militer AS oleh milisi Syiah. Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan.Kantor berita Irak Rudaw melaporkan bahwa Ashab al-Kahaf ("orang-orang gua"), sebuah kelompok milisi yang relatif baru, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dalam sebuah video. Tidak jelas apakah konten video, yang menunjukkan ledakan di malam hari, adalah cuplikan serangan Jraischan.Komando Operasi Gabungan Irak mengeluarkan pernyataan Selasa (11/8) pagi yang mengklaim "tidak ada kebenaran" atas laporan serangan di perbatasan. CNN melaporkan nama kelompok itu sebagai Ishab al-Kahf: itu adalah kelompok yang sama seperti yang dilaporkan Rudaw, hanya Romanisasi yang berbeda dari nama Arab (أصحاب الكهف).Seorang juru bicara dari Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan kepada Sputnik bahwa perintah itu "sedang menyelidiki" laporan serangan.Bulan lalu, seorang anggota parlemen Irak mengecam tajam penyeberangan perbatasan, yang dikendalikan oleh militer AS dan digunakan untuk mengangkut logistik ke negara itu dari Kuwait.Badr al-Ziyadi, anggota Komite Keamanan dan Pertahanan di parlemen Irak, mengatakan penyeberangan Jraischan "tidak tunduk pada kendali pemerintah federal, yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan Irak," menurut outlet al- Quds al-Arabi. Dia kemudian mengatakan Komite Keamanan dan Pertahanan akan mendorong untuk memaksakan "kendali pemerintah atas penyeberangan."Pada tanggal 23 Juli, konvoi AS lainnya di Irak selatan diserang ketika dua bom pinggir jalan meledak di jalan al-Bathaa di Kegubernuran Dhi Qar. Tidak ada laporan korban atau kerusakan. Namun, serangan lain pada 7 Juli di al-Diwaniyah membakar beberapa truk kargo AS.[IT/r]Video: https://sputniknews.com/middleeast/202008101080126675-explosion-reported-at-iraqi-kuwaiti-border-near-us-military-base/