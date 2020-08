'Kesempatan Nol' untuk Resolusi AS tentang Larangan Senjata Iran Ketika DK PBB Bersiap Akan Memilih

United Nations Security Council meets at UN Headquarters.jpg

IslamTimes – Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mempersiapkan pemungutan suara pada resolusi yang diusulkan oleh AS untuk memperpanjang larangan senjata terhadap Iran, para ahli dan diplomat di PBB mengatakan bahwa "tidak ada peluang" untuk rancangan itu disahkan meskipun Washington berupaya untuk menggalang dukungan untuk mendorong resolusi tersebut.

Embargo dijadwalkan berakhir pada Oktober di bawah kesepakatan nuklir yang didukung DK PBB 2015 antara Iran dan enam negara dunia - Rusia, China, Jerman, Inggris, Prancis, dan AS.Washington, bagaimanapun, berusaha untuk menjaga larangan senjata di tempat melalui resolusi DK PBB, mengancam bahwa mereka akan menggunakan ketentuan dalam perjanjian tersebut akan memicu kembalinya semua sanksi PBB terhadap Iran jika badan PBB gagal memperpanjang embargo. Ironisnya, Washington membatalkan kesepakatan itu pada 2018Penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan tersebut, bahkan sekutu Washington sendiri, telah berulang kali mengingatkan AS bahwa mereka tidak lagi menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut dan dengan demikian tidak dapat menggunakan ketentuan tersebut untuk melakukan pembaruan larangan anti-Iran.Mereka juga memperingatkan bahwa kembalinya sanksi PBB terhadap Iran kemungkinan akan membunuh kesepakatan nuklir karena Iran akan kehilangan kepentingan utama lainnya berdasarkan kesepakatan tersebut.AS telah mengembalikan sanksi ekonomi sepihaknya terhadap Iran setelah meninggalkan kesepakatan yang bertentangan dengan Resolusi DK PBB 2231, yang mendorong Iran untuk menangguhkan sebagian dari komitmennya kepada JCPOA sebagai tanggapan.Menjelang sesi pemungutan suara DK PBB, yang diperkirakan akan diadakan pada Selasa (11/8) malam, sumber diplomatik dan pakar politik mengatakan resolusi AS akan gagal mendapatkan persetujuan dewan.Rancangan resolusi anti-Iran membutuhkan setidaknya sembilan suara untuk memaksa Rusia dan China menggunakan veto mereka, tetapi beberapa mempertanyakan apakah AS bahkan dapat mengamankan sembilan suara itu.Reuters mengutip sumber-sumber diplomatik yang mengatakan Selasa bahwa upaya menit-menit terakhir oleh penandatangan Eropa untuk JCPOA - Inggris, Prancis dan Jerman - untuk menengahi kompromi dengan Rusia dan China tentang masalah tersebut sejauh ini terbukti tidak berhasil.[IT/r]