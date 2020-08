IslamTimes- Sumber lokal, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan kepada kantor berita resmi Suriah SANA bahwa militan SDF menyerbu rumah-rumah orang di desa Sweidan Jazeera, yang terletak di pedesaan tenggara provinsi itu, pada hari Selasa dan menculik sembilan orang.

Militan yang disponsori AS dan dipimpin Kurdi yang berafiliasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah menculik beberapa warga sipil di provinsi timur Suriah Dayr al-Zawr di tengah ketidakpuasan publik tumbuh atas kehadiran dan praktik sewenang-wenang militan dan pasukan militer Amerika.Sumber lokal, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan kepada kantor berita resmi Suriah SANA bahwa militan SDF menyerbu rumah-rumah orang di desa Sweidan Jazeera, yang terletak di pedesaan tenggara provinsi itu, pada hari Selasa dan menculik sembilan orang.Sumber menambahkan bahwa militan yang didukung AS membawa para tawanan ke lokasi yang tidak diketahui.Pasukan SDF kemudian mendirikan sejumlah pos pemeriksaan di seluruh desa dalam upaya untuk mencegah penduduk setempat berpartisipasi dalam demonstrasi melawan mereka, yang telah lazim di kota dan desa lain di Dayr al-Zawr dan provinsi tetangga Hasakah selama beberapa minggu terakhir. .Perkembangan itu terjadi hanya dua hari setelah militan SDF menembak mati seorang pemuda di lingkungan Alaya di timur laut kota Qamishli, Suriah.SANA melaporkan bahwa militan yang disponsori AS juga menangkap sejumlah pemuda di daerah tersebut pada saat itu, dan mengangkut mereka ke salah satu kamp pelatihan mereka.Kondisi keamanan dilaporkan memburuk di daerah-daerah yang dikendalikan oleh SDF di provinsi Hasakah dan Dayr al-Zawr di tengah penggerebekan dan penculikan warga sipil oleh militan yang didukung AS.(IT/TGM)