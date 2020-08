Iran Menolak 'Berita Palsu' Tentang Penghapusan Sebagian Sanksi AS

IslamTimes- "Negosiasi umum" kemudian akan diadakan pada topik yang berbeda mulai dari ketegangan Iran-AS hingga masalah regional, menurut proposal yang diklaim.

Iran telah menolak klaim media baru-baru ini sebagai "pemalsuan berita" tentang inisiatif Eropa yang menyerukan penghapusan sementara sanksi AS terhadap Teheran.Sebelumnya pada hari Selasa, sebuah kantor berita, mengutip "sumber informasi," mengklaim bahwa Jerman dan Inggris - dua penandatangan kesepakatan nuklir Iran 2015 - menentang dorongan Washington agar Dewan Keamanan PBB (DK PBB) memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran, yang dijadwalkan berakhir bulan depan.Untuk menyelesaikan perbedaan atas masalah ini, sumber tersebut mengklaim, Jerman, yang didukung oleh Inggris, telah mengajukan inisiatif di mana AS untuk sementara mencabut bagian dari sanksi anti-Iran yang "tidak ditargetkan", yang sebagian besar telah mempengaruhi rakyat Iran biasa, di "langkah pertama"."Negosiasi umum" kemudian akan diadakan pada topik yang berbeda mulai dari ketegangan Iran-AS hingga masalah regional, menurut proposal yang diklaim.Jika hasil positif tercapai, sanksi akan dihapus secara permanen, sementara lebih banyak topik akan dibahas karena Iran diyakini sebagai pemain kunci di kawasan itu, sumber tersebut mengklaim.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi, bagaimanapun, menolak klaim tersebut sebagai "berita palsu" yang melayani tujuan yang tidak diketahui."Sejauh menyangkut Republik Islam Iran, sanksi sepihak AS adalah ilegal dan kejam," tambahnya.Dia mengatakan berdasarkan perjanjian nuklir multilateral, bernama Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dan Resolusi DK PBB 2231, yang mendukung kesepakatan tersebut, “AS berkewajiban untuk mencabut dan membatalkan semua sanksi yang telah diberlakukan kembali setelah penarikannya dari JCPOA. "Washington, dalam beberapa bulan terakhir, meningkatkan dorongannya untuk menjaga larangan senjata PBB terhadap Iran melalui resolusi DK PBB, mengancam bahwa mereka akan menggunakan ketentuan dalam perjanjian, yang ditinggalkannya pada 2018, untuk memicu kembalinya ke PBB. sanksi terhadap Iran akan lebih ekstrim jika badan PBB gagal memperpanjang embargo.Penandatangan kesepakatan yang tersisa, bahkan sekutu Washington sendiri, telah berulang kali mengingatkan AS bahwa mereka tidak lagi menjadi pihak JCPOA dan dengan demikian tidak dapat menggunakan ketentuan tersebut untuk melakukan pembaruan larangan anti-Iran.Dewan Keamanan sedang mempersiapkan pemungutan suara pada resolusi yang dirancang AS, tetapi para ahli percaya proposal Amerika tidak memiliki peluang.(IT/TGM)