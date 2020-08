Pejabat Taiwan Kecam China Dalam Kunjungan Provokatif Sekretaris Kesehatan AS

IslamTimes- "Hidup kami menjadi semakin sulit karena China terus menekan Taiwan agar menerima kondisi politiknya, kondisi yang akan mengubah Taiwan menjadi Hong Kong berikutnya," kata Wu.

Menteri luar negeri Taiwan mengatakan China berupaya mengubah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu menjadi "Hong Kong berikutnya", di tengah kunjungan provokatif oleh pejabat tinggi AS ke wilayah tersebut.Joseph Wu mengklaim dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan AS Alex Azar di Taipei pada hari Selasa bahwa Taiwan hidup di bawah ancaman akan diubah menjadi "Hong Kong berikutnya.""Hidup kami menjadi semakin sulit karena China terus menekan Taiwan agar menerima kondisi politiknya, kondisi yang akan mengubah Taiwan menjadi Hong Kong berikutnya," kata Wu.“Orang-orang Taiwan sangat terbiasa menghadapi ancaman, baik itu militer, diplomatik, atau ancaman epidemi,” bualnya.Pejabat senior AS itu tiba di Taipei untuk kunjungan tiga hari, perjalanan tingkat tertinggi sejak Washington memutuskan hubungan formal dengan Taiwan pada 1979 untuk mendukung Beijing. Kunjungan itu disebut sebagai upaya untuk memperoleh pengalaman Taiwan dalam mengatasi epidemi virus korona. Dan itu terjadi meskipun Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taipei secara hukum.China dengan tegas menentang pertukaran resmi antara AS dan Taiwan. Beijing memandang pulau yang diperintah sendiri itu sebagai provinsi yang memisahkan diri yang harus bersatu kembali dengan daratan di bawah kebijakan "Satu China" yang diakui secara internasional.(IT/TGM)