NYT: Kontraktor AS Mengetahui Bahan Peledak di Beirut Setidaknya Sejak 2016

Cloud of smoke engulfing the entire area surrounding Beirut Port.png

IslamTimes - Seorang kontraktor Amerika yang bekerja dengan Angkatan Darat AS memperingatkan setidaknya empat tahun lalu tentang simpanan besar bahan kimia yang berpotensi meledak yang disimpan di pelabuhan Beirut dalam kondisi yang tidak aman, menurut kabel diplomatik Amerika Serikat.

Kehadiran bahan kimia tersebut terlihat dan dilaporkan oleh pakar keamanan pelabuhan Amerika selama inspeksi keselamatan pelabuhan, kata kabel tersebut. Pejabat Amerika saat ini dan mantan yang telah bekerja di Timur Tengah mengatakan kontraktor diharapkan untuk melaporkan temuan tersebut ke Kedutaan Besar AS atau Pentagon.Bahan kimia - 2.750 ton amonium nitrat - meledak Selasa lalu, mengguncang sebagian besar Lebanon, merusak gedung-gedung di seluruh wilayah pusat Beirut, menewaskan lebih dari 160 orang dan menyebabkan ratusan ribu kehilangan tempat tinggal.Fakta bahwa Amerika Serikat mungkin telah mengetahui tentang bahan kimia tersebut dan memperingatkan tidak ada yang mengejutkan dan membuat marah para diplomat Barat, yang kehilangan dua rekannya dalam ledakan itu dan melihat beberapa lainnya terluka.Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri membantah bahwa pejabat Amerika mengetahui temuan kontraktor dan mengatakan kabel yang dikutip oleh The Times "menunjukkan bahwa mereka belum" diberi tahu.Pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas kabel yang tidak publikasi, mengatakan kontraktor "melakukan kunjungan lokasi tidak resmi ke pelabuhan sekitar empat tahun lalu, dan pada saat itu bukan pegawai pemerintah atau Departemen Luar Negeri AS." Pejabat itu mengatakan departemen tidak memiliki catatan tentang kontraktor yang mengomunikasikan temuannya hingga pekan lalu, setelah ledakan mematikan itu.[IT/r]