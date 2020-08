US CENTCOM Mengklaim Pasukan Iran 'Menyalip, Menaiki' Kapal 'Wila' di Perairan Internasional

Iran dan AS

IslamTimes - Video yang disediakan oleh Komando Pusat Amerika Serikat tidak secara jelas menunjukkan apa yang terjadi, hanya memperlihatkan gambar yang difilter dari helikopter tak dikenal yang mendekati kapal.

Komando Pusat AS (CENTCOM) men-tweet bahwa pasukan Iran "menyalip dan menaiki kapal yang disebut Wila", menambahkan bahwa dua kapal dan sebuah helikopter "Raja Laut" Iran berpartisipasi dalam dugaan boarding tersebut."Hari ini di perairan internasional, pasukan Iran, termasuk dua kapal dan sebuah helikopter "Sea King" Iran, menyalip dan menaiki kapal yang disebut 'Wila'", CENTCOM mengklaim dalam sebuah tweet.Video yang dilampirkan di tweet menunjukkan gambar yang difilter dari helikopter tak dikenal yang menaiki kapal tak dikenal.Satu-satunya kapal yang terdaftar dengan nama 'Wila' adalah kapal tanker minyak yang berlayar di bawah bendera Liberia, dan saat ini berlokasi di AG - Teluk Oman di posisi 25 ° 26 '15.756 "LU, 56 ° 29' 42.36" BT, tidak jauh dari Khor Fakkan Anch port, positioning diterima oleh data Marine Traffic pada 21:02 UTC. Menurut situs web tersebut, pelabuhan Khor Fakkan Anch adalah tujuan awal kapal.Layanan pelacakan kapal juga mengutip status Wila sebagai "Tidak Di Bawah Komando", status yang mungkin dimiliki kapal segera setelah ditambatkan atau berlabuh, atau jika melayang atau tidak dapat bermanuver karena keadaan luar biasa.Menurut Howard Altman, editor pelaksana Military Times, mengutip sumber Departemen Pertahanan, tidak jelas mengapa kapal itu dinaiki.Altman mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan "Pasukan Iran, kemungkinan besar SOF, naik ke Wila selama beberapa jam sebelum membiarkannya dalam perjalanan".Menurut Reuters, mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, militer AS tidak terlibat dalam insiden tersebut dan kapal itu akhirnya dibebaskan oleh pasukan Iran.Pada saat publikasi, belum ada komentar dari Iran yang dibuat dan CENTCOM belum memberikan rincian lebih lanjut.[IT/r]Video: https://sputniknews.com/military/202008131080149866-video-us-centcom-claims-iranian-forces-overtook-boarded-ship-wila-in-international-waters/