Konvoi Militer Koalisi Internasional Dihadang Ledakan Dekat Kota Batha Irak

IslamTimes - Tidak ada korban luka yang dilaporkan setelah ledakan terjadi, menurut laporan Al Sumaria TV yang mengutip sumber keamanan. Investigasi atas insiden tersebut telah diluncurkan.

Menyusul laporan Al Sumaria bahwa ledakan menghantam konvoi koalisi internasional pimpinan AS pada Rabu (12/8) di Irak, Komando Pusat AS mengatakan sedang menyelidiki laporan tentang ledakan itu dan tidak dapat memastikan apakah serangan itu terjadi."Kami sedang memeriksa laporan ini," kata juru bicara itu, Rabu (12/8). "Saat ini, kami belum memiliki konfirmasi tentang acara tersebut."Sebelumnya pada hari itu, Al Sumaria melaporkan, mengutip sumber keamanan, bahwa konvoi dukungan logistik dari kolom koalisi pimpinan AS terkena ledakan di dekat kota Batha di Irak selatan."Sebuah alat peledak meledak sebagai konvoi dukungan logistik untuk koalisi internasional di jalan raya dekat Al Batha barat Nasiriyah", kata Al Sumaria, mengutip sel media keamanan.Menurut laporan itu, pemboman itu menargetkan konvoi dukungan logistik koalisi. Tidak ada korban luka yang dilaporkan, tetapi satu kendaraan dari konvoi tersebut terbakar.Pasukan keamanan dilaporkan telah menutup tempat kejadian dan memulai penyelidikan atas insiden tersebut.Sebelumnya pada hari Selasa, muncul laporan bahwa konvoi kontraktor Irak diserang di dekat perbatasan Jraischan yang melintasi antara Irak dan Kuwait, tetapi kemudian diberhentikan oleh Gugus Tugas Gabungan - Operasi Penyelesaian Inheren (CJTF-OIR) sebagai "salah".Koalisi internasional yang dipimpin AS membenarkan kehadirannya di Irak dengan mengklaim bahwa mereka melakukan operasi anti-teroris melawan Daesh {ISIS}.[IT/r]