Assad: AS Membutuhkan Teroris dan Menggunakan Sanksi untuk Mendukung Mereka

Syria's President Bashar al-Assad delivers an address in the capital Damascus.jpg

IslamTimes - Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan AS membutuhkan teroris di wilayah tersebut, dan mengenakan sanksi kejamnya baru-baru ini terhadap Suriah sebagai cara untuk memberikan dukungan di belakang mereka.

"AS membutuhkan teroris di wilayah tersebut, di atas [dari mereka] ISIS," katanya dalam pidatonya di Istana Rakyat di ibu kota Damaskus pada hari Rabu (12/8), menurut Kantor Berita Arab Suriah (SANA) resmi.Kelompok teroris Takfiri, yang paling kejam dari jenis yang pernah dikenal dunia, menginvasi negara dan tetangganya Irak pada tahun 2014. Kelompok yang dikalahkan oleh Damaskus dan sekutunya tiga tahun kemudian, telah ditemukan menerima dukungan AS dari banyak pihak laporan dan oleh banyak pejabat daerah.Assad mengatakan Washington meminjamkan kekuatan untuk "Undang-Undang Caesar, [karena] ingin mengungkapkan dukungannya kepada para teroris," mengacu pada serangan terbaru dari sanksi AS terhadap Suriah.Undang-Undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah yang banyak dikecam mulai berlaku pada 17 Juni, enam bulan setelah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden AS Donald Trump, menargetkan individu dan bisnis di mana pun di dunia yang beroperasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam lingkup ekonomi Suriah. [IT/r]