Apa Tujuan Sebenarnya Dari Kesepakatan UEA-Israel ?

Oleh J. Michael SpringmannIsrael dan Uni Emirat Arab telah mengumumkan kesepakatan yang mengarah pada hubungan diplomatik penuh - dengan bantuan Presiden AS Donald Trump (yang memiliki putri dan menantu Zionis Jared Kushner). Disegel setelah serangkaian negosiasi yang berjalan lama dan dikonfirmasi dalam panggilan telepon pada 13 Agustus di antara Binyamin Netanyahu, wakil perdana menteri Israel, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed, dan Donald Trump, presiden AS, para peserta akan secara resmi menandatangani kesepakatan di Gedung Putih dalam beberapa minggu mendatang.Komentar Trump? “Terobosan BESAR hari ini! Perjanjian Perdamaian Bersejarah antara dua teman BESAR kami, Israel dan Uni Emirat Arab, ”tulisnya di Twitter.Tapi apakah itu benar?Israel akan menangguhkan "menerapkan kedaulatan ke Tepi Barat" - yang sudah dikontrolnya.Ini akan memberi Muslim akses yang lebih besar ke Haram al-Sharif dengan mengizinkan mereka terbang dari Abu Dhabi ke Tel Aviv - tetapi apa yang terjadi ketika Muslim mencari akses ke Kubah Batu?Penasihat senior Trump Jared Kushner, Duta Besar AS untuk Israel David Friedman dan utusan Timur Tengah Avi Berkowitz, semuanya Zionis, sangat terlibat dalam negosiasi kesepakatan tersebut.Apa tujuan sebenarnya dari perjanjian tersebut? Itu sangat jelas. Ini diarahkan untuk memecah dunia Arab, dan melibatkan entitas Zionis dengan negara-negara Teluk Persia yang represif, otoriter. Dalam pontificating perjanjian tersebut, Trump berkata, "Sekarang es telah pecah, saya berharap lebih banyak negara Arab dan Muslim akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab .... dan menormalkan hubungan dengan Israel.” Ini juga ditujukan ke Iran. "Brian Hook, pejabat utama Departemen Luar Negeri AS dalam urusan Iran, mengatakan perjanjian itu merupakan 'mimpi buruk' bagi Iran dalam upayanya melawan Israel di wilayah tersebut."Trump dan penasihat anti-Arab, anti-Muslimnya tampaknya melihat ini sebagai kelanjutan dari Camp David Accords, yang menormalkan hubungan antara Israel dan Mesir pada tahun 1978. Pakta tersebut gagal total lebih dari 40 tahun.Yang lebih buruk adalah bahwa perjanjian ini adalah satu-satunya antara dua negara nuklir di kawasan itu, kecuali jika Anda menghitung pembangkit listrik Iran di Bushehr. Israel memiliki atom, mungkin hidrogen, bom, dan reaktor. UEA memiliki empat pembangkit listrik tenaga nuklir, satu sekarang beroperasi dan tiga hampir selesai.Tapi, ada Arab Saudi. Menurut Times of Israel (13 Agustus 2020), dalam membahas kepentingan Kerajaan dalam tenaga nuklir, “Ini bukanlah pertanyaan yang sepenuhnya hipotetis. Riyadh dilaporkan mengambil langkah-langkah untuk memajukan program nuklirnya dengan cara yang dikhawatirkan para ahli dapat menunjukkan pengejaran kemampuan pengayaan uranium di masa depan - dengan kata lain, kerajaan itu mungkin beringsut menuju bom atom. "Di mana bom Saudi akan digunakan? Yaman atau di tempat lain. ?Jadi, "Perjanjian Damai Bersejarah" Donald Trump telah mendorong Timur Tengah lebih jauh ke arah ketidakstabilan, energi nuklir, dan perang umum. Ini telah memungkinkan entitas jahat Israel yang berbahaya untuk meningkatkan perpecahan dunia Arab dan Muslim. Ini seperti komentar Churchill tentang Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama: "Mereka tidak mencari perdamaian. Mereka akan berperang."(IT/TGM)