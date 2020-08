Nobakht: Sanksi AS Terhadap Iran Gagal 

IslamTimes- Dia membuat pernyataan pada hari Kamis, mencatat bahwa AS bertujuan untuk menghentikan semua kegiatan ekonomi Republik Islam, namun, meskipun ada sanksi berat, Iran berhasil melanjutkan proyek pembangunannya.

Kepala Badan Perencanaan dan Anggaran (PBO) Mohammad Baqer Nobakht mengatakan, pelaksanaan rencana ekonomi dan proyek pembangunan di negara itu mengindikasikan gagalnya sanksi AS terhadap Iran.Dia membuat pernyataan pada hari Kamis, mencatat bahwa AS bertujuan untuk menghentikan semua kegiatan ekonomi Republik Islam, namun, meskipun ada sanksi berat, Iran berhasil melanjutkan proyek pembangunannya.Nobakht menunjukkan bahwa AS mengharapkan pemerintah Iran menghadapi kesulitan dalam membayar gaji karyawannya, namun tidak ada rencana mereka yang berhasil."Hari ini, pengunduran diri atau pemecatan John Bolton dan Brian Hook, yang bertanggung jawab atas sanksi terhadap Iran, sedang dianalisis sebagai kegagalan sanksi di tingkat internasional," tambahnya.Dia lebih lanjut mengungkapkan harapan bahwa pemerintah Iran akan melaksanakan proyek ekonominya dalam waktu dekat.(IT/TGM)