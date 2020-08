Laporan: AS Menyita Empat Kapal Tanker Iran, Sekarang Dalam Perjalanan ke Houston

Iranian tanker.JPG

IslamTimes - Pejabat AS mengatakan kepada Wall Street Journal pada hari Kamis (13/8) bahwa AS telah menyita empat kapal tanker Iran di laut lepas yang diduga berisi minyak Iran yang melanggar sanksi AS.

Keempat kapal itu sekarang sedang dalam perjalanan ke Houston, Texas, pelabuhan minyak utama.Menurut laporan WSJ, kapal tanker Luna, Pandi, Bering dan Bella semuanya ditangkap tanpa menggunakan kekuatan militer dalam beberapa hari terakhir. Upaya tersebut dilaporkan dimotivasi oleh kedatangan lima kapal tanker bahan bakar Iran di Venezuela awal tahun ini, yang mengirimkan 1,5 juta barel bensin ke negara itu, yang juga ditempatkan di bawah sanksi ekonomi yang dibatasi oleh Amerika Serikat.Dua dari kapal yang baru saja disita, Bering dan Bella, sebelumnya diintimidasi agar membatalkan pengiriman mereka ke Venezuela setelah armada tersebut. Kedua kapal tersebut terdaftar di Liberia tetapi dimiliki oleh pengirim Yunani.Penyitaan itu dilakukan oleh penyitaan sipil yang diajukan oleh jaksa penuntut AS pada Juli, yang awalnya bertujuan untuk menyita kapal tanker Iran menuju Venezuela, tetapi juga mencakup pengiriman di masa depan di tempat lain.Pada 10 Agustus, Pakistan menyita sebuah kapal tanker Iran di pelabuhan Karachi atas perintah pemerintah AS, tetapi karena nama kapal tanker itu tidak pernah dilaporkan, tidak jelas apakah itu adalah salah satu dari empat kapal tanker yang sekarang dalam perjalanan ke Houston.Pemerintahan Trump mulai memberlakukan sanksi ekonomi yang mencekik di Tehran mulai Agustus 2018, dengan tujuan mengurangi ekspor minyak Iran menjadi nol, tetapi juga mengurangi industri Iran lainnya. Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran telah melanggar Rencana Komprehensif Aksi Bersama 2015, kesepakatan delapan pihak di mana Iran setuju untuk membatasi aturan tentang penggunaan tenaga nuklir dan penyimpanan uranium olahan dengan imbalan penurunan sanksi ekonomi yang sudah berlangsung lama.Namun, tidak ada negara lain yang terlibat dalam kesepakatan itu yang menemukan kesalahan dengan perilaku Iran dan beberapa pada awalnya berjanji untuk terus berdagang dengan Iran, tetapi ancaman sanksi AS terhadap mereka juga perlahan-lahan menghilangkan Tehran dari pelanggan untuk minyak bumi, ekspor tunggal terbesarnya.[IT/r]