Iran's tanker to Venezuela.jpg

IslamTimes - Duta Besar Iran untuk Venezuela Hojat Soltani bereaksi terhadap berita palsu tentang penyitaan empat kapal tanker Iran oleh AS dan menyebutnya sebagai kebohongan lain oleh mesin propaganda Imperialisme Amerika.

Dalam sebuah posting twitter pada hari Jumat (14/8), Duta Besar menolak berita palsu bahwa AS telah menyita empat kapal tanker yang membawa minyak Iran.Dia menulis: “Ada lagi kebohongan dan perang psikologis yang dilakukan oleh mesin propaganda AS. Kapal tanker itu bukan milik Iran, pemilik atau benderanya tidak ada hubungannya dengan Iran. Teroris Trump hanya ingin menutupi kehinaan atas kegagalannya melawan negara besar Iran dengan menyebarkan propaganda palsu. "Surat kabar AS Wall Street Journal pada Jumat (14/8) pagi memuat laporan "eksklusif" yang dikutip dari pejabat Amerika yang mengklaim bahwa kapal tanker itu disita dalam beberapa hari terakhir tanpa menggunakan kekerasan.Surat kabar itu mengklaim, "Pemerintahan Trump untuk pertama kalinya menyita kargo di kapal yang diduga berisi bahan bakar Iran sebagai pelanggaran sanksi, kata pejabat AS, saat meningkatkan kampanye tekanan maksimumnya terhadap Tehran.".Mengklaim bahwa "4 kapal tanker Iran yang membawa bahan bakar ke Venezuela telah disita oleh AS," katanya, "Luna, Pandi, Bering dan Bella, ditangkap di laut lepas dalam beberapa hari terakhir dan sekarang dalam perjalanan ke Houston."Bulan lalu, Reuters memuat berita yang mengklaim bahwa "jaksa AS mengajukan gugatan untuk menyita bensin di atas empat kapal tanker yang coba dikirim Iran ke Venezuela, upaya terbaru oleh pemerintahan Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi pada dua musuh AS. "Surat perintah juga dikeluarkan oleh Hakim Distrik AS James Boasberg atas penyitaan lebih dari 1,1 juta barel bensin di empat kapal tersebut bertujuan untuk menghentikan aliran pendapatan dari penjualan minyak ke Iran, Reuters menambahkan.Sebelumnya, lima kapal tanker berhasil mengirim minyak Iran ke Venezuela.Presiden Venezuela Nicolas Maduro menghargai dukungan Iran untuk negaranya dan, menyebut Tehran dan Caracas sebagai dua ibu kota yang mendukung perdamaian, menekankan hak mereka untuk perdagangan bebas.[IT/r]